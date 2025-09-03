"Los negros a su casa", la frase discriminadora de libertarios a opositores en Moreno
Luego de ser increpado por una mujer, un joven simpatizante de La Libertad Avanza burló a la señora y lanzó la desagradable frase mientras era filmado.
El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Moreno tuvo todo tipo de incidentes: desde la agresión a un productor de América, hasta la apedreada al auto oficial donde viajaba Javier Milei. Este domingo se vota en la provincia de Buenos Aires y los ánimos están sumamente caldeados.
En este sentido, una vez desconcentrados los militantes libertarios, se dieron algunos cruces con simpatizantes de la oposición que repudiaron la visita oficialista a un partido reconocido por su inclinación peronista. Uno de ellos sucedió cuando una mujer increpó a un joven por sus ideas políticas, empujándolo.
Ante esto, el hombre visiblemente menor comenzó a burlarse de la señora y dejó entrever el costado más oscuro de La Libertad Avanza: la discriminación hacia los que menos tienen. "Los negros a su casa", dijo, agitando los brazos y aplaudiendo. El episodio, que no demoró en viralizarse, fue captado por las cámaras de TN y el comentario del libertario fue rechazado, incluso, por Jonatan Viale.
No fue nadie: Javier Milei le habló a un predio semivacío en Moreno
El presidente Javier Milei cerró este miércoles en Moreno la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas bonaerenses, que se realizarán el domingo que viene. Acostumbrado a saltar de emoción arengando a la multitud, el mandatario se mostró sobrio, acartonado, quizás tan aterido como el público que comenzó a disiparse antes de que terminara de hablar.
Javier Milei consolidó su discurso político -con algunas variaciones, dependiendo de si se dirige a empresarios, periodistas o al pueblo- pero este miércoles su colección de "Grandes éxitos" no logró la respuesta eufórica que hubiese cosechado un año atrás.
Muy probablemente la apatía se haya debido a la investigación que conduce la Justicia Federal a propósito de la difusión de unos audios en los que el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo -abogado personal del mandatario- pedía coimas para favorecer a la "Jefe", Karina Milei.
También puede ser que la temperatura de no más de 13 grados haya vuelto difícil el evento programado para las 20 en la cancha del Club Atlético Villa Ángela, de la localidad bonaerense de Moreno, o quizás un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba porque no habían podido cobrar los $ 20.000 por "seguidor" que fueron prometidos por los punteros de La Libertad Avanza.
Como corolario de una campaña electoral en la que el Presidente recibió hasta un ladrillazo durante su recorrida de la semana pasada por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el público de este miércoles en Moreno no conectó nunca con el mandatario, ni él con la base de votantes que necesitará su partido para "pintar la provincia de violeta" este domingo en las urnas.
En vez, Javier Milei reiteró su apoyo a su hermana ycriticó al kirchnerismo, o al menos lo intentó diciendo que "si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que este Gobier... el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman".
