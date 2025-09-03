"Los negros a su casa", la frase discriminadora de libertarios a opositores en Moreno

Javier Milei consolidó su discurso político -con algunas variaciones, dependiendo de si se dirige a empresarios, periodistas o al pueblo- pero este miércoles su colección de "Grandes éxitos" no logró la respuesta eufórica que hubiese cosechado un año atrás.

predio moreno milei

Muy probablemente la apatía se haya debido a la investigación que conduce la Justicia Federal a propósito de la difusión de unos audios en los que el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo -abogado personal del mandatario- pedía coimas para favorecer a la "Jefe", Karina Milei.

También puede ser que la temperatura de no más de 13 grados haya vuelto difícil el evento programado para las 20 en la cancha del Club Atlético Villa Ángela, de la localidad bonaerense de Moreno, o quizás un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba porque no habían podido cobrar los $ 20.000 por "seguidor" que fueron prometidos por los punteros de La Libertad Avanza.

image

Como corolario de una campaña electoral en la que el Presidente recibió hasta un ladrillazo durante su recorrida de la semana pasada por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el público de este miércoles en Moreno no conectó nunca con el mandatario, ni él con la base de votantes que necesitará su partido para "pintar la provincia de violeta" este domingo en las urnas.

En vez, Javier Milei reiteró su apoyo a su hermana ycriticó al kirchnerismo, o al menos lo intentó diciendo que "si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que este Gobier... el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman".