Un sindicalista confesó que su hijo odia al kirchnerismo: "Votó a Javier Milei"

Al referirse al paro de este miércoles, el metrodelegado realizó una fuerte crítica contra el Gobierno: “Si no te hubiesen aumentado la luz, el gas y hubiesen mantenido los sueldos no habría problema. El problema es que subió todo y el sueldo lo tenés bajo", comentó luego de revelar cuánto ganan los empleados del subte.

Y puso como ejemplo la situación que, como miles de trabajadores, afecta hoy a su propio hijo: "Trabaja en la Municipalidad de Moreno y gana $280 mil mensual, ¿qué hace con eso? Es un desastre, hoy mi pibe hoy va a tener que ir a trabajar porque si falta si falta no se cuánto le van a descontar”, expresó.

En ese sentido, contó que el joven “se hizo mileísta” porque “odia al kirchnerismo": “No quiere que vuelvan, tenemos discusiones porque va a votar a cualquiera menos al kirchnerismo”, reveló.

segovia Néstor Segovia, presidente de la Asociacion Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

“Milei en su campaña decía que al que menos tiene le iban a subsidiar el pasaje y no lo cumplió”, comentó en declaraciones a La Red.

“Tuve discusiones sanas con mis hijos. Pero las promesas, lastimosamente, no las cumplió y nosotros no somos la casta, mis hijos, el 56% que lo votó y la clase media tampoco. Creo que tiene que cuidar el poder adquisitivo de los laburantes, escucharnos y de esa forma a este Gobierno le va a ir bien. Tiene que escuchar a los laburantes”, completó.

Por qué trabajadores del subte adhirieron al paro

Respecto a la medida de fuerza de este miércoles, Néstor Segovia contó por qué los trabajadores del subte adhirieron al paro pese a que hoy el sueldo aproximado de un empleado es de $1.500.000, tal como reveló el sindicalista, sin contar el plus de antigüedad, por seis horas de trabajo.

subte c

Pese a esto, argumentó: “El problema es el mismo que tenemos todos en transporte, que son las paritarias, y también nos sacaron un bono” de 150 mil pesos por año que se les entregó hasta el 2023.

Segovia sostuvo que “el año pasado perdimos el 20% del sueldo básico y este año venimos todo a cuenta, donde no llegamos todavía a discutir la inflación y eso que gracias a Dios tenemos más o menos un buen sueldo, aunque no es mucha plata”, sostuvo.

“No sé si el problema es cuánto ganamos nosotros o cuánto gana el laburante en general y cuál es el poder adquisitivo de los que menos tienen”, consideró.

“Mucha gente salta el molinete porque no puede pagar el pasaje, porque está muy caro, y si vos le preguntas a esa gente, muchas son mujeres que se van a trabajar por tres mil pesos la hora y hoy le cagás la vida porque gana nueve mil pesos al día. Esa gente no puede hacer un paro porque se re contra ca...de hambre. Nosotros tenemos que nivelar para arriba”, agregó.

Y continuó justificando la medida de fuerza en el subte: “Yo no puedo mirar mi ombligo y quedarme tranquilo mientras los demás están mal. A mí me gustaría que la gente no salte más el molinete, que no venga a dormir al subte o a pedir comida al sindicato, que cambie un poquito. No es como dicen algunos que es contra el Gobierno, en mi caso personal es un paro solidario y para que el Gobierno entienda que queremos discutir la paritaria libre”.