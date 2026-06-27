"Un supuesto pendrive lleno de dólares": la ironía de Manuel Adorni en su carta de renuncia

Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados.

Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (sí Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mi.

Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. (...) El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy.

El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. (...) Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática.

Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia.

Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones. ¿Sabe qué Presidente? Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país: ojalá muchos de los que hicieron todo para causarme daño puedan alguna vez lograr lo mismo.

Aquí termino Presidente. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Permítame insistir: de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina.

Gracias Javier. Gracias Karina. Un abrazo enorme. Hasta siempre".