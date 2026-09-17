Una diputada quiere hacerle un homenaje a un ex presidente y cambiar el nombre de una región importante
La diputada Ximena Ossandón impulsa un proyecto para rebautizar la Región Metropolitana de Chile en homenaje al militar y ex presidente Manuel Baquedano.
La diputada de Chile perteneciente a Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, anunció que presentará una propuesta legislativa en el Congreso Nacional. El controversial proyecto tiene como objetivo modificar la denominación oficial de la actual Región Metropolitana para rendir un histórico homenaje al recordado general Manuel Baquedano.
La propuesta de la diputada para rebautizar la populosa región
En declaraciones recientes durante una entrevista radial, la funcionaria sostuvo que el nombre que hoy lleva la zona administrativa más densamente poblada del país trasandino carece de sentido y de identidad cultural. Para la vehemente legisladora, la designación actual "no evoca nada de nuestra historia" y es por ese preciso motivo que busca un cambio normativo profundo que enaltezca la figura del emblemático líder castrense que llegó a ocupar, de forma breve y provisional, la presidencia de Chile.
El nuevo nombre que figura en el texto propuesto por la dirigente sería "Región Metropolitana del General Baquedano", emulando el marcado ejemplo de otras importantes zonas geográficas del país que ya rinden homenaje a figuras patrias, como la de O’Higgins o la de Ibáñez del Campo. Esta audaz modificación pretende otorgarle un sentido mucho más patriótico e histórico a la jurisdicción que alberga a la capital nacional.
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Durante su encendida defensa pública del texto parlamentario, Ossandón argumentó que Baquedano fue un líder fundamental y clave para el desarrollo de la nación. "Él fue una persona muy importante, fue general en jefe en la Guerra del Pacífico y yo creo que lo merece", enfatizó fuertemente ante los micrófonos, asegurando además que la idea legislativa original ya estaba redactada y lista desde hace un largo tiempo, pero su equipo decidió estratégicamente aguardar el clima político adecuado.
El impacto en la capital y el retorno del homenaje histórico
Las sorpresivas declaraciones públicas sobre este drástico cambio en la nomenclatura territorial se dan precisamente en el marco de las etapas finales de la compleja reinstalación del icónico monumento a Baquedano en la emblemática plaza homónima, ubicada en el centro neurálgico de Santiago.
El demorado regreso de la histórica y pesada estatua a la rebautizada Plaza Baquedano, luego de los severos daños estructurales sufridos años atrás y su posterior proceso de meticulosa restauración donde el bronce recuperó su tradicional color verde, motivó a la parlamentaria a acelerar definitivamente la presentación del expediente.
Para la impulsora de esta ruidosa ley, el retorno de la figura del general a su respectivo sitial "en gloria y majestad" representa una coyuntura inmejorable para que todo el aparato del Estado le rinda los máximos honores correspondientes. Resta esperar cuál será la recepción institucional que esta particular iniciativa sobre la populosa región tendrá entre los demás bloques políticos dentro de las convulsionadas comisiones del Congreso, donde el debate promete ser sumamente acalorado.
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