Una por una: las inconsistencias de Manuel Adorni que ni Javier Milei pudo defender

Disparidad y salto en las Declaraciones Juradas: el núcleo del escándalo estalló cuando sus ingresos declarados no coincidieron con su fortuna real. A raíz de la denuncia, Adorni se vio obligado a corregir sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, revelando un salto patrimonial de entre el 400% y el 500% en apenas un ejercicio fiscal. Ahora, tanto la Justicia como la oposición ponen la lupa sobre cómo logró generar u ocultar una cifra cercana al medio millón de dólares que no se justifica con su sueldo estatal.

La excusa de un pendrive que hundió más a Adorni: la "explicación del pendrive con bitcoins" fue el argumento central que Manuel Adorni utilizó públicamente para intentar justificar ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia el origen de 500.000 dólares en su patrimonio que no habían sido declarados con anterioridad.

la "explicación del pendrive con bitcoins" fue el argumento central que Manuel Adorni utilizó públicamente para intentar justificar ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia el origen de en su patrimonio que no habían sido declarados con anterioridad. La polémica de los créditos frente al efectivo: en el Congreso, bloques como la Coalición Cívica, el PRO y Provincias Unidas salieron al cruce por lo que consideran una flagrante contradicción ética y financiera. Los legisladores cuestionaron con dureza que el funcionario haya recurrido a un crédito de vivienda subsidiado para comprar propiedades en Caballito e Indio Cuá, mientras, en paralelo, declaraba una millonaria fortuna en efectivo que mantenía oculta.

Viajes en aviones oficiales y privados: El viaje a Nueva York: el detonante inicial del caso ocurrió cuando se filtró que su esposa, Bettina Angeletti, había integrado la comitiva oficial en el avión presidencial para la "Argentina week". Aunque el exjefe de Gabinete argumentó que ella pagó su pasaje de su propio bolsillo y que requería su presencia, no se aclaró qué funciones oficiales justificaban su inclusión. Punta del Este: poco después, se detectaron traslados a Uruguay en un avión privado en los que también viajó el productor televisivo Marcelo Grandío, quien mantenía contratos comerciales con la Televisión Pública.

Gastos con tarjetas de crédito: la investigación judicial a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo expuso consumos en tarjetas de crédito —y viajes a destinos como Aruba— con montos mensuales que superaban de forma desproporcionada sus ingresos mensuales reportados por el Estado.

El desenlace político y el desgaste interno con La Libertad Avanza

Si bien Javier y Karina Milei se esforzaron por demostrar que Adorni contaba con el respaldo del Gobierno, lo cierto es que el propio gabinete y aliados comenzaron a ver la situación de su patrimonio como una "omisión ética" grave. Incluso, desde España, el presidente Javier Milei había declarado de forma tajante: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada".

En tanto, mientras la oposición ya coordinaba en la Cámara de Diputados los votos para aplicar la moción de censura, la herramienta constitucional que prevé la destitución del jefe de Gabinete, y con el expediente avanzando velozmente en Comodoro Py, Adorni optó por dar un paso al costado en su carta pública, argumentando que sufrió un "ataque mediático" pero admitiendo implícitamente que su continuidad era políticamente inviable.

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