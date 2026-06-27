Llegó el "fin" para Manuel Adorni: los mejores memes tras su renuncia
El ahora exjefe de Gabinete no tuvo más remedio que dar un paso al costado, acorralado por la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Asediado por la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni puso "fin" a su ciclo como jefe de Gabinete y como funcionario del gobierno de Javier Milei. Lo que se preveía como inminente ocurrió en la tarde de este sábado, cuando el libertario dejó una carta para el Presidente diciendo adiós.
Mientras se define quién ocupará su lugar en la Jefatura de Gabinete, las redes sociales se hacen un festín con el final anunciado de Adorni: usuarios de X lanzaron todo tipo de memes para celebrar y burlarse de la caída de un funcionario que se ha jactado de ser íntegro, mientras su declaración jurada mostraba lo contrario.
Los mejores memes tras la renuncia de Manuel Adorni
Karina Milei agradeció a Manuel Adorni asegurando que vive un "difícil e inmerecido momento"
Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete poco antes de las 19 horas de este sábado. El destino del funcionario libertario estaba marcado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra lo arrinconaron, sumado a las inconsistencias múltiples en su relato mentiroso.
Tras la carta que presentó para despedirse del Gobierno, Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".
Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".
"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei.
Por su parte y aún sin pronunciarse al respecto del paso al costado que dio su jefe de Gabinete, el Presidente apenas atinó a compartir el mensaje escrito por su hermana en la red social X.
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