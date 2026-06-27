Llegó el "fin" para Manuel Adorni: los mejores memes tras su renuncia

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/2070991037229609461&partner=&hide_thread=false Renunció Adorni y Bielsa se quedó afuera del Mundial con Uruguay pic.twitter.com/iHBwPJBfGa — PEPE (@soyunargento) June 27, 2026

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Karina Milei agradeció a Manuel Adorni asegurando que vive un "difícil e inmerecido momento"

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete poco antes de las 19 horas de este sábado. El destino del funcionario libertario estaba marcado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra lo arrinconaron, sumado a las inconsistencias múltiples en su relato mentiroso.

Tras la carta que presentó para despedirse del Gobierno, Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".

Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei.

Por su parte y aún sin pronunciarse al respecto del paso al costado que dio su jefe de Gabinete, el Presidente apenas atinó a compartir el mensaje escrito por su hermana en la red social X.

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