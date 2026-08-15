Javier Milei volverá al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027
El Presidente romperá la tradición para hacer personalmente lo que históricamente hacía el ministro de Economía: dar el informe vinculado al Presupuesto para el año próximo.
Tal como hiciera durante su primer año de gestión, en 2024, Javier Milei será el encargado de presentar ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo, y lo hará exactamente dentro de un mes: el martes 15 de septiembre.
Históricamente, ese informe quedaba en manos del ministro de Economía, pero el Presidente y su entorno más cercano decidieron romper la tradición porque “es nuestro mejor comunicador, por escándalo", aseguraron desde Casa Rosada.
En efecto, esa decisión se encadena con la estrategia que de ahora en más ha adoptado el Gobierno: que sea Milei quien se encargue personalmente de todo lo referente a la comunicación del programa económico oficial ante cierta desconfianza o escepticismo que Luis Caputo comienza a reflejar entre algunos sectores de la economía y el mercado.
Por otro lado, su experiencia en el Congreso (fue diputado nacional entre 2021 y 2023) y su pretendida formación como economista lo motivaron a convertirse él mismo la cara visible en este tipo de eventos, lo que seguramente volverá a exacerbar los cruces con la oposición y, al mismo, potenciar la intervención de la opinión pública en el debate nacional.
La historia de Javier Milei y sus presupuestos
Como se recordará, el 15 de septiembre de 2024 Javier Milei habló desde un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025, en lugar de sentarse en el sillón presidencial del recinto junto a las autoridades del cuerpo legislativo.
Pese a su intervención, el proyecto quedó trabado en comisiones y nunca llegó a votarse tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.
Un año después, el Presidente decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional por la noche.
Finalmente, el Presupuesto 2026 fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la era libertaria, aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre del año pasado.
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