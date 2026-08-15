Javier Milei volverá al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027

Pese a su intervención, el proyecto quedó trabado en comisiones y nunca llegó a votarse tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

Un año después, el Presidente decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional por la noche.

Finalmente, el Presupuesto 2026 fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la era libertaria, aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre del año pasado.