Presidente de AGN negó que el Gobierno pueda auditar a las universidades

juan manuel olmos Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación

“La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”, explicó en Radio Mitre.

Olmos puntualizó también que “el control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario. La UBA requeriría un equipo especial por el volumen”.

“La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”, completó Olmos, que fue jefe de asesores del Presidente durante el gobierno de Alberto Fernández.