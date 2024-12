Vence el plazo para que Pettovello reparta alimentos a comedores pero no hay señales de que vaya a acatar el fallo

En concreto, el Gobierno se niega a abastecerlos mientras esos centros de alimentación populares hayan sido montados por organizaciones sociales; en particular, las que responden a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), referenciada en el dirigente Juan Grabois.

Se trata de una decisión “política” de la gestión libertaria, empeñada a “ahogar” a los comedores populares vinculados a organizaciones opositoras, con el consecuente costo para quienes no tienen otro sustento alimentario.

El ultimátum de la Justicia al Ministerio de Capital Humano

deposito de capital humano.jpg Depósito de alimentos del Ministerio de Capital Humano.

Como se informó, la Justicia Federal intimó el jueves último al Ministerio de Capital Humano de la Nación para que incorpore a 66 comedores comunitarios en el Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días hábiles.

La decisión judicial se adoptó luego de una medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que notificó a la cartera que conduce Sandra Pettovello que debe integrar en el reparto de víveres a "los 66 comedores de la Asociación Civil ‘El Amanecer de los Cartoneros’ bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias".

El juzgado reconoció además los once de los 77 comedores incluidos en el reclamo de la UTEP, quedaron afuera porque, según informó Capital Humano a la Justicia, no pudieron ser relevados a raíz de que "los mismos no se encontraban en funcionamiento como tales".

Sin embargo, desde la agrupación Argentina Humana que encabeza Juan Grabois, destacaron que Sandra Pettovello "miente diciendo que 11 de los 77 comedores no existen. La presentación que el propio Ministerio hizo en la Justicia reconoce que en realidad esos 11 comedores ‘no habían podido ser relevados’", completaron.