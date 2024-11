La Justicia Federal intimó a Sandra Pettovello para que incorpore 66 comedores a programas alimentarios

El juzgado manifestó además que los once restantes de los 77 comedores incluidos en el reclamo de la UTEP, quedaron afuera porque, según informó Capital Humano a la Justicia, no pudieron ser relevados a raíz de que "los mismos no se encontraban en funcionamiento como tales".

comedores utep.jpg

La respuesta de Pettovello a la intimación judicial

"La asociación ‘El amanecer de los cartoneros’ en el expediente UTEP c/ Ministerio de Capital Humano s/ amparo, solicitó la incorporación de 77 comedores al Programa Alimentar Comunidad, de los cuales 11 de ellos fueron visitados por esta cartera y se comprobó que no existían", precisaron desde Capital Humano en un comunicado.

"El día jueves 28 de noviembre el magistrado nos informó que se debía proceder a la incorporación de 66 comedores, para lo cual se dio un plazo que no se encuentra vencido. Seguiremos verificando que cada comedor exista", sostuvieron desde la cartera nacional.

Sin embargo, desde la agrupación Argentina Humano, que encabeza el dirigente Juan Grabois, destacaron que la Justicia le dio el "ultimátum" a Capital Humano y aseguraron que Pettovello "miente diciendo que 11 de los 77 comedores no existen".

"La presentación que el propio ministerio hizo en la Justicia reconoce que en realidad esos 11 comedores ‘no habían podido ser relevados’", completaron.