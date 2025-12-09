Vestido con el mameluco de YPF, Javier Milei llegó a Oslo: cómo sigue su agenda
El Presidente arribó este martes a la capital de Noruega, donde el miércoles acompañará a la líder opositora de Venezuela, Corina Machado, a recibir el Nobel.
El presidente Javier Milei arribó este martes por la tarde a la ciudad de Oslo, Noruega, para comenzar con la agenda de su nuevo viaje internacional que contará con su participación en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora de Nicolás Maduro.
Tal cual estaba previsto, Milei partió el lunes por la noche en un vuelo especial hacia la capital noruega acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno.
Y también como había sido anticipado, el mandatario llegó en horas de la tarde del martes. Según las fotos que trascendieron, el libertario llegó al Grand Hotel vestido con un mameluco y una campera de YPF.
Se estima que el Presidente descanse en lo que resta del martes, ya que iniciará sus actividades en ese país recién este miércoles por la mañana, justamente acompañando a la líder opositora de Venezuela.
La participación de Milei en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado fue informada el domingo por Elisa Trotta, dirigente opositora venezolana residente en Argentina, a través de un posteo en la red social X. La información fue ratificada horas más tarde por el Gobierno.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Oslo
Miércoles 10 de diciembre
- 9:00 hs - Participación del Presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado
- 11:30 horas - Encuentro del Presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V
- 13:10 hs - Encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre
- 16:00 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina
Jueves 11 de diciembre
- 9.30 hs Llegada al país del Presidente Javier Milei
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario