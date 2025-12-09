Luis Caputo anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

Soja : de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo : de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, sostuvo el ministro de Economía en el anuncio que realizó este martes por la mañana a través de una publicación en su perfil oficial de la red social X.

En el mensaje, Caputo insistió en que las medidas políticas y económicas tomadas por el Gobierno de Milei, en este caso la reducción fiscal, tienen como objetivo impulsar la producción nacional: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, concluyó.