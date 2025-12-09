Luis Caputo anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
El ministro de Economía informó una nueva reducción de impuestos a las exportaciones de soja, trigo y cebada, entre otros granos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja en las retenciones para el campo. Según informó, la medida incluirá reducciones en los impuestos a las exportaciones de soja, trigo, cebada, maíz y girasol.
Caputo explicó que esta reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos es una de las prioridades del Gobierno sobre la cual avanzarán en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan.
El ministro de Economía señaló que el objetivo de esta baja de los impuestos es "mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.
“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, destacó Caputo y aseguró que desde el Gobierno continuarán “haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. En ese sentido, aseguró: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.
Cómo quedan las alícuotas a partir de la nueva baja de retenciones al campo
A partir de esta decisión de reducir los impuestos a las importaciones, las alícuotas quedarán de la siguiente manera:
- Soja: de 26% a 24%
- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
- Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
- Girasol: de 5,5% a 4,5%
“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, sostuvo el ministro de Economía en el anuncio que realizó este martes por la mañana a través de una publicación en su perfil oficial de la red social X.
En el mensaje, Caputo insistió en que las medidas políticas y económicas tomadas por el Gobierno de Milei, en este caso la reducción fiscal, tienen como objetivo impulsar la producción nacional: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, concluyó.
