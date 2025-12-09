El Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

Federico Ramos Napoli

Según detallaron, Ramos Napoli ocupó el cargo de Gerente General y luego de Presidente de DIOXITEK S.A., la empresa estatal que se dedica a la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y a la producción de fuentes de Cobalto-60 para usos médicos e industriales.

Destacaron además que, durante su gestión, Ramos Napoli lideró negociaciones para resolver el faltante de suministro de uranio en las centrales nucleares del país, y estuvo al frente de la reestructuración administrativa y productiva de la empresa, logrando como resultado principal eliminar el déficit operativo, cancelar el endeudamiento y alcanzar niveles récord de producción.

El designado secretario de Asuntos Nucleares asesoró al Directorio y a la Gerencia General de Nucleoeléctrica S.A. en un plan de reestructuración administrativa y colaboró con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en un plan de producción y comercialización para los radioisótopos del reactor RA-10.

“Su visión integral del sector lo convierte en la persona indicada para el cargo y el desafío que el presidente Javier Milei ha delegado en este Ministerio”, concluye el comunicado.

El comunicado del Gobierno

asuntos nucleares 1

asuntos nucleares 2