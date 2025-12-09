Donald Trump se atribuyó el triunfo electoral de Javier Milei: "Perdía, lo apoyé y ganó de manera aplastante"

Al ser consultado sobre si había considerado involucrarse en futuros procesos electorales europeos con el fin de lograr el triunfo de líderes que se asemejen a su pensamiento respecto al tema, Trump enfatizó las consecuencias de su apoyo a políticos tanto en Europa como en América Latina.

“He respaldado gente que a muchos europeos no le gustan, apoyé a Viktor Orban”, dijo a modo de introducción antes de mencionar de forma explícita lo sucedido en los comicios de medio término: “Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei en Argentina... Él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, aseguró.

trump elecciones milei

Luego de la contundente derrota por más de 14 puntos de diferencia en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la política y la economía argentina estaban envueltas en un marco de dudas e inestabilidad sobre cómo iba a seguir el proyecto planteado por el Gobierno.

Tan solo 45 días después, La Libertad Avanza dio un golpe de sorpresa y se impuso en los resultados. Sin embargo, quedó claro que el apoyo de Trump fue uno de los condimentos fundamentales para el triunfo del oficialismo a nivel nacional.

Previo a los comicios, el propio presidente de Estados Unidos había decidido hacer público al mundo su fuerte respaldo a Milei: “Él heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación; sin embargo, le ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina. Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, dijo en su momento.

Trump fue más puntual aun cuando días después alertó: “Si (Milei) pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande”.