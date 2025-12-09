Netflix: la producción coreana que llegó a la plataforma y promete ser la mejor del año

De qué se trata "Kingdom"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie coreana Kingdom, compuesta por 12 episodios, narra: “Cuando los rumores sobre la enfermedad del rey generan alarma en el reino, su heredero se convierte en la única esperanza frente a la misteriosa plaga que se extiende”.

Aunque es una de las producciones coreanas más antiguas en Netflix, mantiene su vigencia y sigue destacándose entre las opciones del género zombie, cautivando tanto a suscriptores nuevos como a los fanáticos de siempre.

Reparto de "Kingdom"

Ju Ji-hoon como Lee Chang

Ryu Sung-ryong como Cho Hak-ju

Bae Doo-na como Seo-bi

Kim Sang-ho como Moo-young

Kim Sung-kyu como Young-shin

Jeon Seok-ho como Lee Seung-hui

Heo Joon-ho como Ahn Hyeon

Trailer de "Kingdom"