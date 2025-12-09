Netflix: la producción coreana que llegó a la plataforma y promete ser la mejor del año
La serie conquistó a los usuarios de Netflix con su mezcla de acción y drama, ofreciendo una trama intensa que eleva la experiencia a otro nivel.
Netflix ofrece un catálogo gigante de series para todos los gustos, pero pocas historias lograron generar tanta expectativa como Kingdom, la primera serie original coreana de la plataforma. Con 12 episodios repartidos en dos temporadas, combina de manera magistral drama, acción y terror zombie, transportando a los suscriptores a un ambiente de época único.
Las producciones asiáticas han ganado un lugar privilegiado en Netflix, superando incluso a los contenidos españoles o turcos que antes dominaban las tendencias. Kingdom no solo carga con la responsabilidad de ser pionera dentro de la oferta coreana, sino que también se convirtió en uno de los relatos más reproducidos y comentados del país asiático en toda la plataforma.
Lo que distingue a esta serie de otras es la fusión de géneros: el drama político y familiar se entrelaza con escenas de acción y terror, donde los zombies se roban gran parte del protagonismo. El despliegue visual y la ambientación histórica destacan, convirtiendo cada capítulo en una experiencia inmersiva.
Desde su incorporación al catálogo de Netflix en 2019, Kingdom se consolidó como una de las producciones coreanas más exitosas y populares. La serie no solo sobresale dentro del género de terror, sino que también marcó un antes y un después en la presencia de contenido asiático en la plataforma, atrayendo millones de reproducciones y críticas positivas de los suscriptores alrededor del mundo.
Con su historia atrapante y su mezcla única de elementos, Kingdom se posiciona como un referente dentro del catálogo de Netflix, demostrando que las producciones coreanas llegaron para quedarse y redefinir la experiencia de ver series en la plataforma.
De qué se trata "Kingdom"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie coreana Kingdom, compuesta por 12 episodios, narra: “Cuando los rumores sobre la enfermedad del rey generan alarma en el reino, su heredero se convierte en la única esperanza frente a la misteriosa plaga que se extiende”.
Aunque es una de las producciones coreanas más antiguas en Netflix, mantiene su vigencia y sigue destacándose entre las opciones del género zombie, cautivando tanto a suscriptores nuevos como a los fanáticos de siempre.
Reparto de "Kingdom"
- Ju Ji-hoon como Lee Chang
- Ryu Sung-ryong como Cho Hak-ju
- Bae Doo-na como Seo-bi
- Kim Sang-ho como Moo-young
- Kim Sung-kyu como Young-shin
- Jeon Seok-ho como Lee Seung-hui
- Heo Joon-ho como Ahn Hyeon
Trailer de "Kingdom"
