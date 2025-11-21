Endeudados: en septiembre, la morosidad en las familias aumentó por 11° mes consecutivo

Paralelamente, en los préstamos prendarios hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Este es el 11° incremento mensual consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos.

En las empresas la morosidad también aumentó aunque de manera mucho más moderada y pasó desde el 1,4% al 1,7%. En este caso resaltó el alza en los créditos con garantía prendaria.

Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%. En este caso, para remontarse a un valor más elevado hay que ir a inicios de 2022.

El desafío de llegar a fin de mes

El Indec advirtió que "el 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025".

Para llegar a fin de mes:

37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado.

16,1% pidió préstamos a familiares/amigos.

14,2% pidió préstamos a financieras.

50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta.

9,3% vendió sus pertenencias.

"Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos", advirtieron desde el Centro de Estudios para la Producción y el Consumo (CEPEC).

"Para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado", señala el informe del Indec.