Victoria Villarruel arremetió contra el biógrafo de Javier Milei y reavivó la interna: "Extrañamente rubio"

Días atrás, Villarruel advirtió sobre la delicada situación financiera que atravesará el Senado en los próximos meses, ante la insuficiencia de fondos previstos en el presupuesto.

Según señaló, a partir de diciembre la Cámara alta comenzará a operar con déficit, pese a haber aplicado criterios de austeridad en la administración de los recursos: "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", afirmó la titular.

En este contexto, la presidenta del Senado dijo que hay una asimetría presupuestaria en relación con la Cámara de Diputados y denunció que los rubros correspondientes a Bienes de Uso y Bienes de Consumo no cuentan con asignación para el Senado, una situación que calificó como inédita.

"No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos, máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido", expresó Villarruel, y marcó diferencias con la gestión que encabeza Martín Menem en la Cámara baja.