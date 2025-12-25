Victoria Villarruel arremetió contra el biógrafo de Javier Milei y reavivó la interna: "Extrañamente rubio"
La vicepresidenta cruzó a Nicolás Marquez y lamentó que forme parte de un grupo de personas que "por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes".
La feroz interna que hay entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel no se toma descanso ni en Navidad, y este jueves 25 de diciembre tuvo otro protagonista libertario: el polémico biógrafo Nicolás Marquez.
El escritor, amigo de Agustín Laje y afín al mandatario, se hizo eco de la noticia sobre el reclamo que hizo la titular del Senado por el desfinanciamiento de la Cámara alta con un comentario que despertó la reacción de la vicepresidenta.
"Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de lo que estos lúmpenes valen", sentenció Marquez en su cuenta de X generando todo tipo de reacciones.
La que no tardó en responder fue la propia Villarruel. "No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener", arrancó.
"Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros. Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que si, las estoy haciendo", expuso la vicepresidenta.
Días atrás, Villarruel advirtió sobre la delicada situación financiera que atravesará el Senado en los próximos meses, ante la insuficiencia de fondos previstos en el presupuesto.
Según señaló, a partir de diciembre la Cámara alta comenzará a operar con déficit, pese a haber aplicado criterios de austeridad en la administración de los recursos: "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", afirmó la titular.
En este contexto, la presidenta del Senado dijo que hay una asimetría presupuestaria en relación con la Cámara de Diputados y denunció que los rubros correspondientes a Bienes de Uso y Bienes de Consumo no cuentan con asignación para el Senado, una situación que calificó como inédita.
"No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos, máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido", expresó Villarruel, y marcó diferencias con la gestión que encabeza Martín Menem en la Cámara baja.
