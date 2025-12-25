Nuevo pifie de Juliana Santillán en las redes: no sabe la diferencia entre Navidad y Pascuas
La diputada libertaria se volvió viral y blanco de burlas una vez más por un insólito error al referirse a la Navidad.
La diputada libertaria, Juliana Santillán, tiene un extenso historial de errores de ortografía en sus redes sociales, y este jueves 25 de diciembre se volvió nuevamente blanco de burlas y reacciones al confundirse el significado de la Navidad con el de las Pascuas.
La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) tiene un extenso prontuario de errores ortográficos en X. Acorde a su espacio, busca mostrarse provocadora, picante e irónica con sus publicaciones en redes sociales, pero incurre en todo tipo de fallos.
"Candidataso", "cluacas", "atraza", "sos un haz", “Serro Campanario” y "tubimos" son algunos de las tantas perlitas ortográficas en redes sociales que acumula Santillán en su corta pero intensa trayectoria como diputada.
Esta vez la diputada fue un poco más allá y deseó una "feliz Noche Buena (sic) de resurrección y Feliz Navidad para todos", incurriendo en un error común al separar "Nochebuena", pero confundiendo por completo el significado que tiene la fiesta religiosa. Lo hizo al compartir un video repasando los supuestos logros del Gobierno de Javier Milei.
Si bien la legisladora tiene los comentarios de X cerrados, justamente porque tiende a ser repudiada, varios replicaron el mensaje aclarando que la Nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección, que corresponde a las Pascuas.
"Se hace la creyente y no distingue entre la Pascua y la Navidad. Todavía debe estar sorprendida por la falta de huevos de chocolate en el arbolito", comentó un usuario, mientras que otro, sentenció: "Pero juliana, Jesús nace hoy. Resucita en abril".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario