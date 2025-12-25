Nuevo pifie de Juliana Santillán en las redes: no sabe la diferencia entre Navidad y Pascuas

Esta vez la diputada fue un poco más allá y deseó una "feliz Noche Buena (sic) de resurrección y Feliz Navidad para todos", incurriendo en un error común al separar "Nochebuena", pero confundiendo por completo el significado que tiene la fiesta religiosa. Lo hizo al compartir un video repasando los supuestos logros del Gobierno de Javier Milei.