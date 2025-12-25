El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

“El déficit fiscal consolidado pasó de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por este camino”, afirmó Milei, al referirse a uno de los puntos centrales de su gestión. Además, mencionó avances en materia de inflación y pobreza como parte de los resultados obtenidos durante el año, en línea con el discurso que viene sosteniendo desde la Casa Rosada.

El Presidente también hizo referencia a otras áreas de gobierno, como la eliminación del cepo cambiario y los cambios en materia de seguridad. En ese sentido, destacó la reducción de los piquetes, la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y el reequipamiento de las fuerzas federales. En el plano institucional, volvió a defender la implementación de la Boleta Única Papel y sostuvo que las elecciones legislativas representaron un respaldo social al rumbo adoptado por su administración, cerrando así un mensaje navideño con fuerte contenido político.