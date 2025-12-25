El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo
La Casa Rosada difundió un video grabado en el interior del edificio con un mensaje de paz por Nochebuena, protagonizado por el Regimiento de Granaderos a Caballo.
En la noche del 24 de diciembre, el Gobierno nacional publicó un video institucional por la Navidad que fue grabado íntegramente dentro de la Casa Rosada y difundido a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X. La pieza audiovisual buscó transmitir un mensaje de paz y encuentro en una fecha cargada de simbolismo religioso y social, con una puesta en escena sobria y ceremonial que remite a tradiciones históricas del edificio y del Estado argentino.
El video tiene como protagonistas a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo, quienes recorren distintos pasillos y patios internos de la sede del Poder Ejecutivo mientras trasladan la imagen del Niño Jesús. La secuencia culmina con la colocación de la figura en el pesebre armado en uno de los patios de la Rosada.
Todo el recorrido está acompañado por el villancico “Noche de paz”, que refuerza el tono solemne del mensaje y le da un marco clásico a la producción difundida en la previa de la medianoche. Junto al video, desde la cuenta oficial del Gobierno nacional se compartió un mensaje alusivo a la celebración.
“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron, cerrando la publicación con el saludo de “¡Feliz Navidad!”. La elección de los Granaderos, cuerpo histórico vinculado a la figura de José de San Martín, reforzó el carácter institucional del mensaje y buscó transmitir continuidad y tradición en una fecha especial.
El mensaje navideño de Javier Milei
En paralelo al mensaje oficial, el presidente Javier Milei difundió su propio saludo navideño a través de las redes sociales, con un contenido que combinó los deseos por las fiestas con un balance político y económico de su primer año de gestión. En ese mensaje, el mandatario ratificó el rumbo de las reformas impulsadas desde el inicio de su gobierno y volvió a destacar los principales ejes de su programa económico.
“El déficit fiscal consolidado pasó de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por este camino”, afirmó Milei, al referirse a uno de los puntos centrales de su gestión. Además, mencionó avances en materia de inflación y pobreza como parte de los resultados obtenidos durante el año, en línea con el discurso que viene sosteniendo desde la Casa Rosada.
El Presidente también hizo referencia a otras áreas de gobierno, como la eliminación del cepo cambiario y los cambios en materia de seguridad. En ese sentido, destacó la reducción de los piquetes, la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y el reequipamiento de las fuerzas federales. En el plano institucional, volvió a defender la implementación de la Boleta Única Papel y sostuvo que las elecciones legislativas representaron un respaldo social al rumbo adoptado por su administración, cerrando así un mensaje navideño con fuerte contenido político.
