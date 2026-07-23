A regañadientes, Sturzenegger aceptó cambios acordados por Bullrich al proyecto de extranjerización de tierras

Federico Sturzenegger defendió su proyecto ante el plenario de comisiones del Senado.

En efecto, Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones”, declaró Bullrich, agregando que, con los cambios, "las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias”.

Las claves del proyecto de extranjerización de tierras rurales

Con los cambios consensuados por el Gobierno con algunos gobernadores afines, fueron introducidas al proyecto las siguientes claves gracias a las cuales “creemos que va a salir” la aprobación del Senado, dijo Bullrich: