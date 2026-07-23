A regañadientes, Sturzenegger aceptó cambios acordados por Bullrich al proyecto de extranjerización de tierras
El ministro y la senadora se reunieron para ratificar los cambios al texto original y así poder tratarlo el próximo 6 de agosto en el Senado.
Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, y Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), se reunieron este jueves en privado para terminar de pulir los cambios introducidos al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo pretende tratar en la sesión del 6 de agosto próximo.
Entre sus principales tramos, la propuesta anarcocapitalista contempla la extranjerización de las tierras rurales, aun en zonas fronterizas, lo que fue rechazado por la mayor parte del arco político, aun entre quienes comulgan con el gobierno de Javier Milei.
Por esa razón, Bullrich negoció con varios gobernadores afines una serie de cambios al texto original elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, otorgando a las provincias una mayor injerencia en cuanto a aprobar ventas de grandes extensiones rurales en cada uno de sus territorios.
Sin embargo, la propuesta iba a ser debatida en el Senado la semana pasada pero, como en ocasiones anteriores, ante la falta de votos para avanzar con su eventual aprobación, el propio oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, fecha ahora confirmada por la senadora libertaria.
“El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”, sostuvo Bullrich tras la reunión de la que también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y en la que Sturzenegger aceptó con algún disgusto los cambios a su proyecto original, sobre todo en lo referido a las potestades provinciales para aprobar contratos de compra y venta.
En efecto, Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones”, declaró Bullrich, agregando que, con los cambios, "las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias”.
Las claves del proyecto de extranjerización de tierras rurales
Con los cambios consensuados por el Gobierno con algunos gobernadores afines, fueron introducidas al proyecto las siguientes claves gracias a las cuales “creemos que va a salir” la aprobación del Senado, dijo Bullrich:
- Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus límites y en ejercicio de esas competencias podrá establecer el régimen jurídico aplicable.
- La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
- Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros y de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
- Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
- Se elimina el artículo del denominado “silencio administrativo” por medio del cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba consagrada automáticamente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario