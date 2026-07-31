Victoria Villarruel, durísima contra Diego Santilli: "Sea democrático y respete"

La respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli

Ni lerda ni perezosa, Villarruel decidió responder, sin expresarse de manera directa hacia el jefe de Gabinete. No obstante, su más reciente tuit fue entendido como una dura devolución a las palabras del nuevo libertario: "Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria", comenzó.