Javier Milei embistió contra Victoria Villarruel: "Todos saben que es opositora"
Tras licuar los salarios de los trabajadores, Javier Milei los responsabilizó por las serias dificultades que ahora enfrentan para pagar sus deudas.
En medio de la disputa por el proyecto de ley que impulsa el gobierno libertario para levantar las restricciones a la extranjerización de las tierras (aunque el oficialismo se vio ahora obligado a ceder y admite imponer un límite del 25% a la extranjerización de las tierras desde el 15% actual y desde la eliminación de las restricciones que proponía inicialmente) el presidente Javier Milei volvió a profundizar la dura interna que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) y cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, una dura detractora de la polémica iniciativa libertaria.
Tras los cuestionamientos de la vicepresidenta al proyecto que habilita la extranjerización de las tierras, Milei volvió a cargar contra la titular del Senado de la Nación y la ninguneó.
"Todos saben que es opositora, es alguien intrascendente dentro del Gobierno" disparó este lunes el mandatario libertario en dipalogo con Radio Mitre y abundó: "en las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas".
Los últimos cruces surgieron luego de que Villarruel utilizará el partido entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo para defender la soberanía nacional. De esta manera se distanció, una vez más, de la postura conciliadora y más cercana a los intereses británicos que sostiene el Gobierno sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La titular del Senado se refirió a los ingleses como "piratas usurpadores" e "invasores".
"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X.
Sin embargo en Casa Rosada se alinearon con la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrían entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.
La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien advirtió a los argentinos que no podrían reivindicar el histporico reclamo y que estaba prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".
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