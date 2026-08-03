Javier Milei embistió contra Victoria Villarruel: "Todos saben que es opositora"

Sin embargo en Casa Rosada se alinearon con la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrían entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien advirtió a los argentinos que no podrían reivindicar el histporico reclamo y que estaba prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".