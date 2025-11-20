Victoria Villarruel estalló contra Vialidad Nacional por el pago de un canon a la Iglesia de Misiones

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó este jueves contra el funcionario de Vialidad Nacional que pidió el pago de un canon de $560 mil pesos para autorizar la tradicional peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Loreto en Misiones. "El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez", comentó este jueves Victoria Villarruel en respuesta a una publicación del diario Clarín en X.