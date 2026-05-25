El mensaje de Victoria Villarruel tras ser exluída de los festejos por el 25 de Mayo: "Todo por Argentina"

Al igual que lo hizo el domingo pasado, cuando se supo que no participaría del Tedeum con Javier Milei en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel echó mano de su acervo cultural católico y se refirió también a la primera encíclica del papa León XIV, "Magnifica humanitas", que será publicada al completo este viernes, 29 de mayo.

"Ante este cambio de época, hago propias las recientes palabras del Santo Padre: 'Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino atropológico'", citó la titular del Senado.

"El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana. Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!", expresó Victoria Villarruel, acaso en la búsqueda de un lema propio.