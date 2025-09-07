Victoria Villarruel votó a escondidas para esquivar a los medios y se fue
La vicepresidenta se retiró escoltada y sin hablar con la prensa que la esperaba en el colegio tras emitir su voto.
Este domingo de Elecciones en la Provincia de Buenos Aires sigue dejando momentos destacados. Esta vez, la protagonista fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien armó un operativo para poder votar pasando desapercibida y así evitar los medios de comunicación presentes.
Durante el mediodía, la funcionaria votó en Caseros, pero se retiró escoltada y sin prestar declaraciones a la prensa. El hecho tiene lugar en medio de las tensiones con el presidente Javier Milei, que se trasladaron al escenario de los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.
"La vicepresidenta ingresó por el estacionamiento, atrás de la escuela por donde está prohibido el ingreso. Bajó, votó y se fue con su camioneta. Finalmente, en una suerte de escape, utilizó una puerta trasera y se fue, por lo cual no hay imágenes de ella votando ni tampoco preguntas de la prensa", comentó la cronista de C5N, que se encontraba en el lugar.
Votó Karina Millei: "No hablo, chicos"
En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en la localidad de Vicente López y no quiso hablar con la prensa.
La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".
Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral
Si querés saber dónde votás podés consultar acá.
