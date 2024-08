Victoria Villarruel aprovechó el escándalo de Alberto Fernández para cargar contra el feminismo y los DD.HH.

"El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. DDHH, violencia contra la mujer, un ex presidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás", criticó Villarruel a través de su cuenta en la red social X.

villarruel.jpg

En ese sentido, reafirmó su postura e indicó: "Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria".

De esta manera, la titular del Senado se sumó a las declaraciones que había emitido el presidente Javier Milei, quien también aprovechó la situación para avanzar contra las políticas de género y justificar el cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, una de las medidas que implementó de manera inmediata una vez que llegó al gobierno.

En el extenso mensaje que publicó en las redes sociales, el libertario sostuvo que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".

Lo que no dijo el Presidente, sin embargo, cuál es entonces la solución. Apenas se limitó a atacar a los colectivos que sí trabajan todos los día para intentar encontrarle una.