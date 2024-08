Victoria Villarruel canceló su viaje a Mendoza tras el desplante de Javier Milei

Villarruel tenía previsto llegar esta mañana a la capital mendocina para encabezar una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. Sin embargo, en las primeras horas de este sábado, decidió cancelar su visita. La Vicepresidenta iba a ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo.

No es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud. El pasado 9 de julio, lo mismo ocurrió para la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, cuando se ausentó tras alegar tener una "fuerte gripe".

La ausencia de Villarruel en el acto de las FFAA

Este viernes, el presidente Javier Milei encabezó el acto de entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas, en un acto que estuvo signado por la ausencia de la vicepresidenta, de quien se esperaba una participación.

En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la invitó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.

La cancelación llega en medio de un clima de tensión interna en La Libertad Avanza, luego de que Villarruel no asistiera este viernes al acto de las FFAA encabezado por Milei. La última vez que se los vio juntos en público fue en el acto de inauguración de la última Exposición de La Rural, donde el Presidente saludó con un beso en la mejilla a su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro.

En medio del acto, la vicepresidenta hizo un posteo en sus redes sociales que algunos interpretaron como una indirecta y un gesto sutil más de diferenciación con el Jefe de Estado. A través de su cuenta de X, Villarruel compartió con sus seguidores que recibió el título de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria en la Universidad Tecnológica Nacional, carrera que finalizó a fines de 2015.

"Gracias a la UTN BA por formarme como profesional de la Seguridad y haberme albergado en sus aulas. Orgullosa egresada de la universidad pública", escribió en sus redes sociales. Este mensaje no pasó desapercibido, ya que está inscripto en medio del conflicto por los salarios docentes universitarios y compartido tan solo un día después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a la ley de financiamiento universitario, proyecto muy resistido por el Gobierno.