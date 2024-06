Duro cruce entre Villarruel y Recalde por el financiamiento a la Olimpiada de Matemática

Ante esto, Recalde publicó un duro mensaje en su cuenta de la red social X donde informó que presentó un proyecto de ley para que se garantice el financiamiento.

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho”, expuso Recalde y lanzó: “Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, junto a su mensaje un fragmento de una nota que se titulaba “Villarruel dejó sin viaje a seis estudiantes que clasificaron a la Olimpiada Internacional de Matemática”.

Como respuesta, la Vicepresidente fue contundente y chicaneó al senador, proponiéndole que cubra los pasajes con el aumento de los sueldos que recibieron los legisladores, tras el cual pasaron a cobrar a $8 millones brutos, unas cuatro veces más que los diputados nacionales.

La vicepresidenta respondió: “Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”.

La matemática Patricia Fauring, profesora consulta del CBC, jubilada y quien trabaja en las Olimpíadas, informó que solicitaron una audiencia con Villarruel a lo que la vicepresidente les respondió “por nota, muy amable, que no hay plata”.

La discusión continuó en redes sociales, donde Recalde enumeró una serie de cuestiones sobre la responsabilidad del Senado de financiar a los participantes, mencionando las resoluciones DR-405/89 y DR-682/99.

Según Recalde, “el Senado cuenta con los recursos presupuestarios para el pago de pasajes. Hasta el día de la fecha solo se ejecutó el 40%”.

“En solo 6 meses de gobierno, Milei estuvo un mes y medio en el exterior. ¿No hay plata para que los chicos viajen a las Olimpiadas de Matemática, pero sí para la gira artística del Presidente? Tienen la responsabilidad de hacerlo. Tienen los recursos. ¡Los pibes tienen que viajar!”, cerró.

