La dura acusación de Martín Ocampo a Victoria Villarruel por su acto negacionista 

En una de las mociones, el vicepresidente de la Legislatura porteña y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Ocampo, sostuvo que en el acto organizado por Villarruel “usaron a las víctimas como forma de especulación política”.

martin ocampo victoria villarruel

“Es una vergüenza. La vergüenza es no condenar las formas de violencia política y negar la dictadura. Es un límite que esta señora, Villarruel, ha intentado desde hace mucho tiempo poner en debate, nuevamente, una valoración positiva acerca de la dictadura”, expuso el legislador radical.

“¿Cómo lo hace? No dice ‘voy a reivindicar que tiraban gente de los helicópteros o que se apropiaban de bebés’. No lo dice de esa manera porque nadie podría sostener ese argumento. Van construyendo un argumento y dicen ‘vamos a hablar de las víctimas del terrorismo’. Claro, pero no condenan la violencia política. El grado de malversación de los argumentos es muchísimo”, afirmó Ocampo.

En ese sentido, contradijo la opinión del candidato a presidente de La Libertad Avanza y expresó: “El señor Javier Milei dijo que él creía que el mejor gobierno de la democracia argentina era el de Carlos Menem y les recuerdo a sus seguidores que Menem indultó a (Mario Eduardo) Firmenich. Y ustedes (por LLA) que están homenajeando a las víctimas de la violencia política, ¿no dicen nada de eso? ¿No hay una contradicción entre indultar a Firmenich, uno de los más violentos en el ejercicio de la violencia política, no hay anda para decir de eso?”.

“Usaron a las víctimas como forma de especulación política”, expuso entonces Ocampo.

“Como ellos se plantan como la ‘no política’ y el resto son ‘la casta’, nos quieren poner a todos en el lugar de la defensa de lo que todo mundo en la democracia argentina defiende, que es el pacto democrático de más de 40 años. Si hay una política pública en Argentina sustentada durante 40 años es el respecto de la democracia y la valoración negativa que todos tenemos de la dictadura. Ellos lo quieren poner en duda, pero son un sinfín de contradicciones, porque realmente no se la creen. Si se creyeran libertarios o liberales habrían dejado participar a la prensa”, cerró.