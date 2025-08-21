Video: un candidato a diputado agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio
Marcelo Peretta, quien también es sindicalista de Farmacéuticos, increpó al periodista y tuvo que intervenir la Policía.
El periodista Eduardo Feinmann fue agredido por Marcelo Peretta, candidato a diputado nacional y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, en un violento episodio que se registró en la puerta de Radio Mitre y quedó grabado. Por el hecho tuvo que intervenir la Policía de la Ciudad.
Todo sucedió ese jueves por la mañana cuando Feinmann se retiraba del programa de radio que realiza en la emisora, ubicada en la calle Mansilla 2668, Recoleta, y fue increpado por Peretta, quien a su vez estaba acompañado por su hijo y otra persona que filmaba la escena.
Feinmann estaba por subirse a su camioneta cuando apareció el sindicalista a los gritos, caminando por el medio de la calle. Luego de que el periodista le estrechara la mano para saludarlo, Peretta empezó con su prepotencia: “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, que soy un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, lanzó.
“Yo nunca dije que eras un garca”, respondió Feinmann. Según el sindicalista, el conductor usaba su programa de radio para criticarlo. “Trabajaste para Mauro Viale”, agregó el periodista y luego preguntó: “¿Me viniste a amenazar, Peretta?“.
“Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”, siguió Peretta, mientras el conductor intentaba subirse a su camioneta. Incluso, en un momento de la discusión apareció en escena Guillermo Laborda, columnista de economía en el programa radial, para intentar separar a ambos.
“Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás”, insistió Peretta. Entonces, Feinmann respondió contundente: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”.
Como respuesta, Peretta, que seguía a los gritos en plena calle, lanzó: “¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días".
Feinmann atinó a subirse a su camioneta, pero se frenó para responder: “Okey, gracias ¿Tenías ganas de decirme eso? Listo, chau, hasta luego", y cerró la puerta.
Lejos de que la situación se calmara, el sindicalista le golpeó la ventanilla y le exigió que le pidiera disculpas: “Sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, siguió a los gritos.
Fue entonces cuando, indignado, Feinmann se bajó de la camioneta al tiempo que llegaba al lugar una agente de la Policía de la Ciudad, quien tuvo que intervenir para frenar al sindicalista. “¿Querés pelear, salame?”, arremetió él y Feinmann le respondió: ”Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”.
Esta no es la primera vez que Peretta protagoniza un hecho violento. En marzo de 2022, fue filmado mientras insultaba y le pegaba a Gustavo Jorge Gallo, un abogado que trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM).
Peretta fue denunciado por este hecho. En la declaración, el abogado detalló que el ahora candidato a diputado “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario