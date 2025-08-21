Video: un candidato a diputado agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

“Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás”, insistió Peretta. Entonces, Feinmann respondió contundente: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”.

Como respuesta, Peretta, que seguía a los gritos en plena calle, lanzó: “¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días".

Feinmann atinó a subirse a su camioneta, pero se frenó para responder: “Okey, gracias ¿Tenías ganas de decirme eso? Listo, chau, hasta luego", y cerró la puerta.

Lejos de que la situación se calmara, el sindicalista le golpeó la ventanilla y le exigió que le pidiera disculpas: “Sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, siguió a los gritos.

Fue entonces cuando, indignado, Feinmann se bajó de la camioneta al tiempo que llegaba al lugar una agente de la Policía de la Ciudad, quien tuvo que intervenir para frenar al sindicalista. “¿Querés pelear, salame?”, arremetió él y Feinmann le respondió: ”Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”.

Esta no es la primera vez que Peretta protagoniza un hecho violento. En marzo de 2022, fue filmado mientras insultaba y le pegaba a Gustavo Jorge Gallo, un abogado que trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM).

Peretta fue denunciado por este hecho. En la declaración, el abogado detalló que el ahora candidato a diputado “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.