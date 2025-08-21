Atentado a Cristina Kirchner: liberaron Gabriel Carrizo, el jefe de los "copitos"

Ante esta situación, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió a los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari la liberación inmediata desde la sede judicial, algo que le fue concedido.

nicolas carrizo Nicolás Carrizo declaró en la causa por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner

La querella de la exvicepresidente tampoco pudo acusar a Carrizo. La decisión sobre esto sería parte de la estrategia judicial para intentar desarmar la idea de que el intento de asesinato fue parte de un grupo de jóvenes y apuntar a que detrás del hecho hubo un supuesto poder político.

En cuanto a los otros dos acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la querella pidió 15 años de prisión para ambos.

La fiscal Baigún, por su parte, solicitó ayer 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte.

En el caso de Sabag Montiel, la fiscal pidió que se unifique la pena a 19 años teniendo en cuenta los cuatro a los que ya fue condenado por la venta de videos de pornografía infantil.