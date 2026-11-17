Javier Milei aseguró que discutió con Victoria Villarruel por su presunto rechazo al protocolo antipiquetes
Enmedio de la feroz interna libertaria, Javier Milei intentó bajar la tensión que mantiene con Patricia Bullrich y la diferenció de la Vicepresidenta.
El presidente Javier Milei dio el lunes por la noche una pista sobre el inicio de la feroz pelea que mantiene con Victoria Villarruel. Lo que comenzó como una discusión sobre estrategias a seguir escaló hasta la ruptura total y completa del vínculo. En el marco de su discurso durante la cena por el aniversario 85 del Consejo Interamericano de de Comercio y Producción (CICyP), en el hotel Alvear, el mandatario reivindicó a la actual jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, al evocar el momento en que la ex ministra de Seguridad de la Nación le presentó el protocolo polémico antipiquetes en una de las primeras reuniones de Gabinete que mantuvieron tras el desembarco en Casa Rosada.
Así, Milei buscó bajar la tensión con Bullrich y la destacó al contraponerla con la figura de la vicepresidenta Villarruel. En ese sentido contó que ante su decisión inmediata de darle curso a la idea de implementar un protocolo antipiquetes, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "no quería", y su vicepresidenta, Villarruel, "menos" y aseguró que, como consecuencia de ello, hubo "un evento bastante fuerte de discusión".
"Cuando nosotros llegamos había 9.000 piquetes por año y ahora hay cero", aseguró el mandatario libertario.
Y enseguida llevó el discurso a un terreno que considera relacionado: "El Gobierno anterior decia que habia perdido la lucha conra el narcotrafico. Y sacamos a los narcos de Rosario a las patadas. No lo hacemos en Buenos Aires porque el soviético (por Axel Kicillof) no nos deja. Porque si nos dejara, en Buenos Aires los sacamos a patadas también".
Milei también buscó despejar las especulaciones sobre un posteo reciente en el que hablaba de quienes quieren "hundir el barco cuando se dan cuenta de que no podrán ser capitán". Si bien la frase fue interpretda como un dardo contra Bullrich, el Presidente aseguró que fue dirigido al kirchnerismo.
Milei también aprovechó la cena para defender su programa económico. Les asignó a los empresarios un papel central en la recuperación económica: "Ustedes son los que van a sacar el país adelante, porque son los creadores de riqueza", aseguró, en la línea de siempre. Puso como ejemplo a Elon Musk, de quien destacó su capacidad para levantarse cada mañana "viendo qué problema le puede arreglar a la gente".
Insistió en que la recuperación económica dependerá de la inversión privada y confrontó con quienes proponen impulsar el consumo como motor de crecimiento. "El futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza", sostuvo. Y añadió: "La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar".
Rechazó los planteos de quienes reclaman una devaluación y vinculó el costo del financiamiento con el equilibrio de las cuentas públicas. "Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal", argumentó.
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