Milei también aprovechó la cena para defender su programa económico. Les asignó a los empresarios un papel central en la recuperación económica: "Ustedes son los que van a sacar el país adelante, porque son los creadores de riqueza", aseguró, en la línea de siempre. Puso como ejemplo a Elon Musk, de quien destacó su capacidad para levantarse cada mañana "viendo qué problema le puede arreglar a la gente".

Victoria Villarruel y Javier Milei

Insistió en que la recuperación económica dependerá de la inversión privada y confrontó con quienes proponen impulsar el consumo como motor de crecimiento. "El futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza", sostuvo. Y añadió: "La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar".

Rechazó los planteos de quienes reclaman una devaluación y vinculó el costo del financiamiento con el equilibrio de las cuentas públicas. "Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal", argumentó.