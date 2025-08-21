José Mayans calificó de "estúpida" a Virginia Gallardo por creer que va a ganar $10 millones como legisladora
El senador de Fuerza Patria no dudó en calificar de "tonta" a la exvedette luego de que ella misma dijera que desea legislar para cobrar $10 millones por mes.
En una caliente sesión en el Senado, el jefe del bloque de legisladores de Unión por la Patria, José Mayans, no dudó en calificar de "tonta" y "estúpida" a Virginia Gallardo, quien resultó ser candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, en un intento por cobrar "10 millones por mes", según ella misma aseguró.}
El descargo del senador llegó luego de que indicara que es una "mentira" del presidente Javier Milei que los senadores tengan ese salario.
"Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad, primera mentira. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente dice que ganamos 10 millones de pesos, nunca ganamos esa plata", comenzó indicando.
En este sentido, manifestó que el jefe de Estado es "un mentiroso" y agregó: "¿Pero para qué hace eso? Miran acá estos que ganan 10 millones... Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones... ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, porque le digo, desde ya, que si cree que va a venir acá para ganar esa plata acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente".
Llamativamente, la exvedette y amiga del presidente, Virginia Gallardo, incursionará en la política este año. Competirá por primera vez en unas elecciones para obtener un escaño como diputada por la provincia de Corrientes.
Por otro lado, cabe señalar que el sueldo de los senadores experimentará un nuevo aumento, alcanzando los $10,2 millones en bruto para fin de año, según trascendió en las últimas horas. Este incremento automático es resultado de una cláusula aprobada en abril de 2024, cuando los legisladores votaron a mano alzada y sin debate. Esta medida vinculó sus dietas al mismo acuerdo paritario que se aplique a los trabajadores del Congreso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario