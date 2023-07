Imperdible: dejan al descubierto las dobles operaciones de Viviana Canosa

El periodista Juan Luis González, autor de una biografía de Milei, le echó en cara a Canosa que ella fue presentadora del libro del economista acusado de plagio: "Si no me equivoco se lo presentaste vos al libro en la Feria del Libro", le dijo. Y continuó: "En honor a la verdad, me acuerdo cuando presentaste ese libro decías que la investigación que hacíamos en la revista Noticias era una operación, una persecución".