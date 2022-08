Jorge Rial reveló las ofertas de dos partidos políticos que tiene Viviana Canosa

Hace poco más de un mes atrás, Jorge Rial había revelado en Argenzuela que Viviana Canosa tenía ofertas para ser precandidata a intendenta de La Matanza. Y este miércoles, el conductor confirmó que fue tentada por dos partidos para ir al municipio que calificó como "el reducto más peronista de la Provincia".

"Parece que no hace falta vivir en La Matanza para ser candidato a intendente. Alejandro Finocchiaro fue candidato sin vivir allí", señaló Rial, aunque luego indicó que Canosa tiene domicilio en Ramos Mejía.

A su turno, Federico indicó que la periodista "tuvo una reunión con varios dirigentes de Juntos por el Cambio y empezaron a tantearla", y añadió: "Después que a Canosa la sacan de la pantalla de América, la contactan de La Libertad Avanza. También le hicieron una oferta y comenzaron los tironeos".

"Un alto dirigente de Juntos por el Cambio me dijo 'quedate tranquilo, no va a jugar con Milei. No es boluda, no va a jugar a perder. Juntos necesita una Pinki en La Matanza, porque se puede ganar. Está todo roto con el kirchnerismo, pero hay que tener un candidato potente. Necesitamos un candidato disruptivo'", completó el panelista de C5N.

canosa la matanza