La millonaria cifra que cobró cada jugador de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026
El seleccionado árabe recompensó a todo su plantel por conseguir la clasificación a su séptimo Mundial, el tercero consecutivo desde 2018.
Luego de la Fecha FIFA de octubre, 28 selecciones aseguraron su participación en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas, Arabia Saudita se llevó uno de los premios más llamativos: un millón de euros por jugador tras conseguir la clasificación.
El logro se concretó tras el empate 0 a 0 ante Iraq, resultado que le permitió quedarse con el Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias asiáticas (AFC). Aunque ambos seleccionados terminaron con cuatro puntos y la misma diferencia de gol (+1), los árabes se impusieron por mayor cantidad de tantos convertidos (3 a 1).
La Federación Saudí de Fútbol decidió otorgar el premio económico como reconocimiento al esfuerzo del plantel, que alcanzó su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. El equipo dirigido por el alemán Hervé Renard disputará su séptimo Mundial, consolidando su presencia constante entre las potencias del continente asiático.
El recorrido completo de Arabia Saudita en la historia de los mundiales
El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Arabia Saudita en la máxima cita del fútbol. Su debut mundialista fue en Estados Unidos 1994, donde protagonizó su mejor actuación al avanzar hasta los octavos de final, cayendo ante Suecia. Desde entonces, el seleccionado árabe participó en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022, sin lograr superar la fase de grupos.
Un país que busca dar el salto definitivo en el deporte
Con una liga nacional cada vez más competitiva y la incorporación de estrellas internacionales, Arabia Saudita busca que el Mundial 2026 marque un punto de inflexión en su historia futbolística. El premio millonario es un símbolo de la ambición de un país que pretende dejar de ser una sorpresa para convertirse en protagonista de una vez por todas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario