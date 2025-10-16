La millonaria cifra que cobró cada jugador de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026

El recorrido completo de Arabia Saudita en la historia de los mundiales

El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Arabia Saudita en la máxima cita del fútbol. Su debut mundialista fue en Estados Unidos 1994, donde protagonizó su mejor actuación al avanzar hasta los octavos de final, cayendo ante Suecia. Desde entonces, el seleccionado árabe participó en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022, sin lograr superar la fase de grupos.