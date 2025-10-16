Alec Oxenford confirmó un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, pero evitó dar detalles: "Confidencialidad"

“Es la culminación de meses de trabajo diplomático muy intenso. Acompañar al Presidente en una visita de esa magnitud es posiblemente el mayor honor que puede tener un embajador. Me parece que se coronó un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre ambos”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.

Alec Oxenford reveló detalles de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Oxenford no evitó responder respecto a la frase sobre el resultado de las elecciones que causó polémica y remarcó: “No hay ninguna duda de que no hubo ningún condicionamiento ni cláusulas secretas u ocultas. El respaldo fue total, explícito, sólido y muy alineado con una visión compartida. Yo estuve desde el principio hasta el final. Esa frase fue totalmente sacada de contexto y hasta Trump mismo lo aclaró en un posteo”.

Sobre las críticas de la oposición respecto a una posible “pérdida de soberanía” por los acuerdos, el embajador fue contundente: “Veo a un país amigo queriendo ayudar a otro país amigo a progresar”.

También mencionó que el presidente Milei y la delegación argentina tuvieron acceso a instancias clave dentro de la residencia presidencial y nunca vio que una visita oficial se de en ese formato.

En ese sentido, destacó un encuentro privado en la “cabinet room”, donde participaron Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador estadounidense para Argentina, Peter Lamelas.

Para el embajador, “nos vamos a dar cuenta de la trascendencia de este encuentro en los próximos meses cuando empiecen a aparecer las repercusiones". “Van a pasar cosas muy buenas para Argentina y Estados Unidos”, aseguró.