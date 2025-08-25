Yamil Menem, lapidario con sus primos: "Si Karina Milei está involucrada, Lule y Martín Menem también"

Acto seguido, el primo de los Menem remarcó la necesidad de que la justicia determine la gravedad de las denuncias: “Los argentinos y los riojanos que la están pasando muy mal merecen explicaciones del hecho que salpican al apellido y a la provincia, que se ve empañada por estos hechos lamentables que no nos merecemos”.

Yamil Menem también cuestionó la relación de sus primos con La Rioja: “Lule y Martín no han vivido nunca en La Rioja. Cuando Carlos Menem era presidente se fueron a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. Volvieron a aparecer en escena de la mano de Milei. Martín viene a la provincia a hacer reuniones a escondidas. Con Lule he cortado el diálogo hace muchos años”.

Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de nuevas implicancias en la estructura de coimas: “Son capaces de participar de una estructura de coimas. No es la primera vez que los denuncian. Lule es el ingeniero político de Karina. Si está Karina involucrada, como escuchamos en los audios de Spagnuolo, seguramente los Menem también lo estén”.