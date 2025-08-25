En sólo un año, los contratos del Estado con la droguería Suizo Argentina se dispararon 2.678%

lule menem

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, autorizó el 6 de marzo una contratación integral por 78.267 millones de pesos a favor de la Suizo Argentina SA. Dicha licitación buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.

La compulsa tuvo a la Suizo como la única compañía del sector farmacéutico que compitió por ese contrato. Esta condición ocurrió porque la compañía también funciona como operadora logística. Por esa razón, sus competidores fueron OCA, Correo Argentino y Andreani. Este último se quedó con una parte de la licitación dado que también resultó adjudicado aunque por un monto de 20.130 millones de pesos.

mauricio macri y si amigo íntimo Emmanuel Kovalivker Mauricio Macri y su amigo íntimo Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

En tanto, la Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General De La Nación (Sigen), un organismo de control, elaboró un informe técnico de precios testigo mediante orden de trabajo N°38/24, donde concluyó que “los servicios que se propicia contratar no resultan estandarizados ni de uso común, motivo por el cual se encuentran excluidos del Control de Precios Testigo”.

La segunda adjudicación más grande fue por 15.393 millones de pesos. Su acta fue firmada el 12 de marzo por el director director del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Ángel Elía. Tuvo como objetivo la “provisión de medicamentos varios”, tal cual se lee en Compr.Ar.

Las otras adjudicaciones a favor de Suizo Argentina SA se reparten en 33 contrataciones, que corrieron por cuenta de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, del Estado Mayor General del Ejercito, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional “Dr Baldomero Sommer”.

diego spagnuolo milei Diego Spagnuolo y Javier Milei.

La empresa investigada, Suizo Argentina SA, aparece en los audios filtrados a la prensa en los que se puede escuchar al ahora eyectado exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, admitir que existía en ese organismo un aceitado sistema de pago de retornos. En esos mismos audios Spagnuolo incrimina directamente a Karina Milei y a Lule Menem.

Suiza Argentina S.A. presta servicios de almacenamiento y logística de medicamentos y productos de salud, entre otros, y es una de las líderes del sector farmacéutico.