Yerry Mina volvió a desafiar al Dibu Martínez: "Lo quiero enfrentar"

El arquero argentino intentó desconcentrar al colombiano y lanzó la frase que posteriormente se hizo famosa: “mirá que te como hermano”. Finalmente, el Dibu consiguió contener el disparo y Argentina avanzó a la final, donde posteriormente se consagraría campeón frente a Brasil.

Hace un año, el Dibu se convertía en héroe. Hace un año, MESSI LE PEDÍA A MINA QUE BAILE pic.twitter.com/93fVzKQqhw — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2022

A más de cinco años de aquella noche, Mina volvió a referirse al episodio y recordó particularmente la reacción del arquero después de detener su penal. “Él no devolvió lo mismo cuando me atajó el penal en la Copa América, que se puso a bailar”, manifestó el defensor colombiano.

Pese a la rivalidad que quedó instalada entre ambos, buscó quitarle dramatismo al enfrentamiento y aseguró que no considera que exista un conflicto personal con el arquero argentino. “Yo no me lo tomo personal: yo bailo y él baila, pero quiero enfrentarlo”, sentenció.

La historia entre ambos también tuvo otro capítulo durante las Eliminatorias. En uno de los enfrentamientos entre Argentina y Colombia se produjo un fuerte choque entre Mina y el Dibu, situación que terminó con el defensor fuera del campo y que incluso llevó al colombiano a disculparse con el arquero argentino. “Yo lo quiero enfrentar porque en Eliminatorias chocamos fuerte y lamentablemente tuvo que salir; ahí le pedí disculpas en la camilla”, recordó Mina.