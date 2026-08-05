Yerry Mina volvió a desafiar al Dibu Martínez: "Lo quiero enfrentar"
El defensor colombiano recordó la histórica semifinal de la Copa América 2021 y aseguró que tiene ganas de volver a cruzarse con el arquero argentino.
Yerry Mina volvió a encender una rivalidad que quedó marcada en la historia reciente de los enfrentamientos entre Colombia y Argentina. El defensor colombiano habló sobre Emiliano “Dibu” Martínez y reconoció que tiene ganas de volver a enfrentarlo, varios años después del recordado duelo que ambos protagonizaron en la Copa América 2021.
La relación futbolística entre Mina y Martínez quedó atravesada por aquella semifinal disputada en Brasil, en la que la Albiceleste se impuso por penales y avanzó a la final del certamen. El arquero argentino fue determinante en la definición desde los doce pasos y, entre sus atajadas y sus provocaciones, protagonizó una de las escenas más recordadas de aquella competencia.
En una entrevista con DSports, Mina dejó en claro que aquel episodio no quedó en el pasado para él y que le gustaría tener una nueva oportunidad de enfrentarse tanto al arquero como a la Selección Argentina. “Yo personalmente quiero encontrármelos, quiero enfrentarlos. Nosotros tenemos que trabajar sobre ese tipo de situaciones y de partidos. Yo lo quiero enfrentar porque en Eliminatorias chocamos fuerte y lamentablemente tuvo que salir; ahí le pedí disculpas en la camilla”, expresó el defensor.
Mina recordó su cruce con el Dibu Martínez: “No me lo tomo personal”
El episodio más famoso entre ambos ocurrió durante la semifinal de la Copa América 2021. Argentina y Colombia terminaron empatados 1-1 durante los 90 minutos y la clasificación se definió por penales. Antes de que Mina ejecutara su remate, Martínez protagonizó uno de los momentos que luego se convertirían en una marca registrada de su personalidad bajo los tres palos.
El arquero argentino intentó desconcentrar al colombiano y lanzó la frase que posteriormente se hizo famosa: “mirá que te como hermano”. Finalmente, el Dibu consiguió contener el disparo y Argentina avanzó a la final, donde posteriormente se consagraría campeón frente a Brasil.
A más de cinco años de aquella noche, Mina volvió a referirse al episodio y recordó particularmente la reacción del arquero después de detener su penal. “Él no devolvió lo mismo cuando me atajó el penal en la Copa América, que se puso a bailar”, manifestó el defensor colombiano.
Pese a la rivalidad que quedó instalada entre ambos, buscó quitarle dramatismo al enfrentamiento y aseguró que no considera que exista un conflicto personal con el arquero argentino. “Yo no me lo tomo personal: yo bailo y él baila, pero quiero enfrentarlo”, sentenció.
La historia entre ambos también tuvo otro capítulo durante las Eliminatorias. En uno de los enfrentamientos entre Argentina y Colombia se produjo un fuerte choque entre Mina y el Dibu, situación que terminó con el defensor fuera del campo y que incluso llevó al colombiano a disculparse con el arquero argentino. “Yo lo quiero enfrentar porque en Eliminatorias chocamos fuerte y lamentablemente tuvo que salir; ahí le pedí disculpas en la camilla”, recordó Mina.
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