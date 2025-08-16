Prioridades presidenciales: Javier Milei irá a ver a Fátima Flórez a Las Vegas
La imitadora tiene previsto presentarse el 5 y 6 de septiembre en el Hotel Casino Sahara. Aseguró que el Presidente asistirá a uno de los shows durante una gira internacional, aunque desde Casa Rosada aún no confirmaron su presencia.
Fátima Flórez rompió el silencio ante los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible reconciliación con el presidente Javier Milei. Si bien aclaró que actualmente está soltera, sorprendió al confirmar que el mandatario tiene previsto asistir a uno de sus shows en Las Vegas, que ofrecerá los días 5 y 6 de septiembre, como parte de su gira internacional por Estados Unidos. “El 5 de septiembre me viene a visitar, porque justo está en el contexto de sus reuniones y trabajos internacionales”, reveló la artista en declaraciones recientes.
Qué dijo Fátima Flórez de Javier Milei
Al ser consultada por su vínculo actual con el jefe de Estado, la capocómica explicó que, pese a la separación anunciada meses atrás, siguen manteniendo un trato cordial. “Una relación muy buena”, definió, aunque remarcó que no hay cambios en su estado sentimental. “Soy una mujer soltera, ustedes ya saben”, reiteró.
En ese sentido, y frente a la insistencia de la prensa por saber si aún sigue enamorada de Milei, Fátima fue clara y directa: “En este momento tengo toda la libido de verdad puesta en mi carrera, en mi trabajo”.
La posibilidad de que el Presidente asista a uno de sus shows en Nevada generó expectativa, aunque desde Casa Rosada no hubo confirmación oficial sobre si efectivamente estará en el público. De concretarse, sería el primer reencuentro público entre ambos desde que anunciaron su separación.
Viaje a Estados Unidos y agenda presidencial
Javier Milei aún tiene pendiente una reunión bilateral con Donald Trump en Washington. Hace algunas semanas, la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, adelantó que ambos gobiernos están trabajando para concretar ese encuentro.
Javier Milei se deshizo en elogios hacia Fátima Florez: "Tremendamente talentosa"
Tras un prolongado silencio, Javier Milei volvió a referirse públicamente a Fátima Florez, su expareja, en medio de nuevas especulaciones sobre su vínculo a meses de separarse de Yuyito Gonzalez. Durante una entrevista radial, el Presidente elogió a la actriz y humorista y reveló que sus compromisos como mandatario han afectado su vida personal.
La conversación radial giró, en parte, en torno al presente vínculo entre ambos. Consultado por el tema, Milei abrió su corazón y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso.
A lo largo de la entrevista, el Presidente no escatimó palabras de admiración hacia Florez. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales". La describió también como "una laburante, una metedora, una emprendedora, y además de todo eso, encima es una buena persona".
