Luis Petri será candidato a diputado y dejará otra vacante en el Gabinete de Javier Milei

Con el cierre de listas previsto para el próximo 17 de agosto, el escenario electoral comienza a tomar forma. Ese mismo día, Milei encabezará una actividad institucional en la Plaza San Martín con una ofrenda floral y participará de una misa en la Catedral Metropolitana en homenaje al General José de San Martín. Parte del Gabinete también dirá presente.

La otra salida sensible: Bullrich oficializó su candidatura al Senado

Al anuncio de Petri se suma el de Bullrich, quien el viernes comunicó formalmente su postulación como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando ocho provincias renovarán bancas en el Senado.

La ministra de Seguridad expresó a través de sus redes sociales: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora.”

Bullrich también apuntó contra sus adversarios políticos :“Dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país.”

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

En esa línea, cerró su mensaje con una definición tajante: “Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso.”

Por su parte, Javier Milei celebró la postulación de su ministra con una frase contundente: “Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas.”