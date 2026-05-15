Qué pasó con el álbum de figuritas del Mundial 2026 tapa dura: precio y dónde comprarlo

Álbum tradicional (tapa blanda): $15.000.

Sobre oficial de figuritas (7 unidades): $2.000.

Nota: en algunos comercios, el precio de los sobres puede alcanzar hasta los $2.500.

Las novedades y la esperada edición Panini dorada

Entre las incorporaciones más buscadas de esta nueva temporada aparecen las figuritas especiales o “extra”, que pueden salir al azar dentro de los paquetes y cuentan con diseños muy distintos respecto a las versiones tradicionales. Este tipo de cromos suele convertirse rápidamente en uno de los grandes objetivos de los coleccionistas más exigentes.

IMPORTANTE: Así serían las figuritas de los futbolistas locales de la prelista de 55 que no están en el álbum del Mundial

Mientras el entusiasmo ya se siente con fuerza en las plazas y puntos de intercambio, la editorial Panini prepara otra gran sorpresa: el inminente lanzamiento de una edición dorada especial, cuyo arribo estaría previsto para el próximo miércoles 20 y promete convertirse en otro de los grandes éxitos de ventas de esta enorme colección.