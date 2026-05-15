Qué pasó con el álbum de figuritas del Mundial 2026 tapa dura: precio y dónde comprarlo
La esperada edición tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026 se agotó de forma online. Conocé cuánto cuesta y cuándo llegará a todos los kioscos.
La fiebre por coleccionar las nuevas figuritas volvió con muchísima fuerza. En las últimas horas, salió a la venta la edición tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026, una versión premium ideal para los fanáticos que buscan conservar su colección intacta. Sin embargo, conseguirlo actualmente es una verdadera odisea.
¿Dónde comprar el álbum de figuritas del Mundial 2026 y cuánto sale?
El nuevo álbum de cubierta reforzada y materiales de alta calidad salió al mercado con un precio oficial de $25.000. Aunque en un principio se podía conseguir a través de la tienda online oficial, la empresa confirmó a través de sus redes sociales que el producto se encuentra momentáneamente agotado.
Para alivio de los coleccionistas, la propia marca anunció en su cuenta de Instagram que esta codiciada edición volverá a estar disponible a partir del próximo 25 de mayo en kioscos de todo el país.
Para quienes no deseen esperar o busquen opciones más económicas para sumarse a la fiebre mundialista, estos son los precios confirmados para el resto de los artículos de la colección oficial:
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Álbum tradicional (tapa blanda): $15.000.
Sobre oficial de figuritas (7 unidades): $2.000.
Nota: en algunos comercios, el precio de los sobres puede alcanzar hasta los $2.500.
Las novedades y la esperada edición Panini dorada
Entre las incorporaciones más buscadas de esta nueva temporada aparecen las figuritas especiales o “extra”, que pueden salir al azar dentro de los paquetes y cuentan con diseños muy distintos respecto a las versiones tradicionales. Este tipo de cromos suele convertirse rápidamente en uno de los grandes objetivos de los coleccionistas más exigentes.
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Mientras el entusiasmo ya se siente con fuerza en las plazas y puntos de intercambio, la editorial Panini prepara otra gran sorpresa: el inminente lanzamiento de una edición dorada especial, cuyo arribo estaría previsto para el próximo miércoles 20 y promete convertirse en otro de los grandes éxitos de ventas de esta enorme colección.
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