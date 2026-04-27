Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas
El nuevo álbum de la Copa del Mundo ya está a la venta. Conocé cuántas figuritas tiene, cuánto cuesta completarlo y qué jugadores faltan.
La esperada llegada del nuevo álbum del Mundial 2026 ya es una realidad en los kioscos argentinos. Debido a la participación inédita de cuarenta y ocho selecciones, esta histórica edición contará con un récord absoluto de figuritas coleccionables que desató el furor de todos los fanáticos del fútbol.
El récord del Mundial 2026 y cuánto cuesta llenarlo
Al contar por primera vez con 48 equipos, el libro coleccionable se convirtió en el más grande desde su creación en 1970. El ejemplar posee 112 páginas y requiere pegar un total de 980 cromos. Cada seleccionado nacional está representado por 18 futbolistas, la tradicional foto grupal de la formación y el escudo brillante de su respectiva federación.
Respecto a los valores oficiales, el libro de tapa blanda cuesta $15.000 y cada paquete (que ahora incluye siete unidades) vale $2.000. Por lo tanto, los coleccionistas necesitan desembolsar al menos $295.000 para lograr completarlo, contemplando el escenario ideal y perfecto de no obtener ninguna carta repetida en el proceso.
IMPORTANTE: Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026
Los jugadores de la Selección Argentina y las grandes ausencias
En las páginas centrales dedicadas a la Argentina, Panini incluyó a la gran base de campeones habituales de Lionel Scaloni. Además del capitán Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, sorprendieron las llamativas apariciones de jóvenes promesas del recambio como Nico Paz y Franco Mastantuono.
Por otro lado, los hinchas notaron rápidamente dos grandes ausencias en la nómina impresa. El defensor Lisandro Martínez y el mediocampista Thiago Almada increíblemente no cuentan con su cromo oficial en esta edición, a pesar de estar muy bien valorados por el cuerpo técnico de cara a la competencia.
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