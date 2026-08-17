El Gobierno activa un Premetro infinito en Buenos Aires después de casi 40 años

Trabajos integrales sobre la calzada y las veredas.

Nuevos sistemas de señalización.

La construcción de nuevos paradores y la puesta en valor de los ya existentes, como Larrazábal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.

Para los vecinos de la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), esto representa una modificación crucial en una línea que mantenía prácticamente la misma configuración desde su inauguración en agosto de 1987. Cabe destacar que el Premetro funciona como una pieza clave de vinculación del sur de la Ciudad, permitiendo combinar con la Línea E del subte en la estación Intendente Saguier para llegar hacia el centro.