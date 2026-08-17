A qué hora empieza el paro nacional este martes 18 de agosto

Asimismo, exigen el cumplimiento integral de los fondos previstos para el funcionamiento general, las becas estudiantiles y la asistencia a los hospitales universitarios.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, salió al cruce de los reclamos al sostener que la administración central mantiene un diálogo abierto y cumple rigurosamente con los compromisos asumidos.

Desde la cartera educativa detallaron los montos girados recientemente en concepto de gastos de funcionamiento, transferencias a hospitales universitarios y partidas salariales acordadas en las últimas actas paritarias, remarcando que los fondos se administran bajo estrictas pautas de equilibrio fiscal.

Pese a los cruces entre las partes, el plan de lucha gremial no se detiene aquí: para los últimos días del mes ya fueron anunciadas nuevas paralizaciones de 48 horas por parte de FEDUN, FATUN y CONADU, lo que anticipa un cuatrimestre atravesado por la conflictividad y la incertidumbre en el calendario académico.