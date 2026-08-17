A qué hora empieza el paro nacional este martes 18 de agosto
Tras el fin de semana largo, las instituciones de educación superior vuelven al paro de sus actividades con medidas de fuerza impulsadas por distintos gremios.
A pesar de los recientes anuncios oficiales sobre giros presupuestarios y partidas específicas para el sector, las federaciones sindicales ratificaron el paro y un nuevo cronograma de protestas que afectará el normal desarrollo de las clases en las universidades nacionales de todo el país.
De esta manera, el inicio de la segunda mitad de agosto llega con una fuerte profundización del conflicto en el ámbito de la educación superior.
La medida de fuerza principal está encabezada por la CONADU Histórica, gremio que convocó a un cese de actividades que se extiende desde el martes hasta el sábado. Durante estas jornadas, la actividad académica en las distintas facultades sufrirá interrupciones totales o parciales debido a la adhesión de los cuerpos docentes, en un reclamo que también contempla clases públicas, cortes informativos y diversas acciones de visibilización.
La huelga docente inicará desde las primeras horas de la jornada, justo en la vuelta a las clases tras el fin de semana largo; y se extenderá tanto para turnos mañana como tarde.
Por qué hay paro nacional universitario: salarios, presupuesto y la postura oficial
El eje del conflicto gira en torno a la discusión paritaria y al sostenimiento presupuestario de las casas de altos estudios. Los sindicatos denuncian que los incrementos salariales otorgados en los últimos meses quedaron por debajo de la inflación acumulada, lo que provocó una marcada pérdida del poder adquisitivo.
Asimismo, exigen el cumplimiento integral de los fondos previstos para el funcionamiento general, las becas estudiantiles y la asistencia a los hospitales universitarios.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, salió al cruce de los reclamos al sostener que la administración central mantiene un diálogo abierto y cumple rigurosamente con los compromisos asumidos.
Desde la cartera educativa detallaron los montos girados recientemente en concepto de gastos de funcionamiento, transferencias a hospitales universitarios y partidas salariales acordadas en las últimas actas paritarias, remarcando que los fondos se administran bajo estrictas pautas de equilibrio fiscal.
Pese a los cruces entre las partes, el plan de lucha gremial no se detiene aquí: para los últimos días del mes ya fueron anunciadas nuevas paralizaciones de 48 horas por parte de FEDUN, FATUN y CONADU, lo que anticipa un cuatrimestre atravesado por la conflictividad y la incertidumbre en el calendario académico.
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