En segundo lugar quedó Majluf, que alcanzó el 30%, mientras que Zilly completa el podio con el 14,3%.

La lista se completa con Tamara, que reúne el 8,6% de los votos y, por el momento, aparece como la participante con mayores posibilidades de continuar en la casa.

Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Los resultados de la encuesta marcan una diferencia considerable entre Luana y sus compañeras, aunque no representan el resultado oficial de la gala. La definición dependerá exclusivamente de la votación del público de Gran Hermano.