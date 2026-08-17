Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Con la modificación de la placa negativa, el público anticipa quién sería la próxima en dejar la casa.
A pocas horas de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar el posible escenario que enfrentará el reality de Telefe este lunes. En esta oportunidad, la consulta no estuvo centrada en quién debería abandonar la casa, sino en quiénes son las participantes con mayor apoyo para continuar en competencia.
Una de las mediciones que más repercusión generó fue la realizada por Fede Bongiorno en X, que mostró una diferencia considerable entre las jugadoras y ubicó a una participante como la gran favorita de los usuarios que participaron de la votación. A esto se suma que este domingo, Sol y Yipio bajaron de placa, ya que fueron las más votadas.
Una vez conocidos esos resultados, la dinámica se modificó y la votación pasó a ser negativa. De esta manera, ahora será la participante que reúna la mayor cantidad de votos la que deberá abandonar la casa en la gala de este lunes.
Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Con el cambio de modalidad, las encuestas en redes sociales volvieron a tomar protagonismo para anticipar el posible resultado. Fefe Bongiorno realizó una nueva medición en X y los números muestran una clara tendencia entre las cuatro participantes que permanecen en placa.
Según la encuesta, Luana aparece como la principal apuntada por los espectadores para dejar el reality, con el 47,1% de los votos.
En segundo lugar quedó Majluf, que alcanzó el 30%, mientras que Zilly completa el podio con el 14,3%.
La lista se completa con Tamara, que reúne el 8,6% de los votos y, por el momento, aparece como la participante con mayores posibilidades de continuar en la casa.
Los resultados de la encuesta marcan una diferencia considerable entre Luana y sus compañeras, aunque no representan el resultado oficial de la gala. La definición dependerá exclusivamente de la votación del público de Gran Hermano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario