Ricky Montaner tras los terremotos en Venezuela: "Esta es mi manera de desahogarme"
En medio de la tragedia, el artista venezolano decidió canalizar sus emociones a través de una canción dedicada a quienes más lo necesitan.
El dolor por los terremotos que sacudieron Venezuela también movilizó a Ricky Montaner, quien decidió expresarse a través de la música y compartir con sus seguidores una canción inspirada en la tragedia que atraviesa su país.
Desde su cuenta de Instagram, el cantante venezolano publicó la composición que escribió como una forma de acompañar a los afectados y explicó las dudas que tuvo antes de hacerla pública.
“Estaba dudando si subir esto o no. Esta es mi manera de desahogarme y con esto no busco nada más que acompañar a alguien”, expresó.
“Lloré toda la noche haciéndola y también me abrazó. Sentí miedo de subirlo porque no quiero que distraiga de lo verdaderamente importante pero, ¿y si abraza a alguien más?”, continuó.
Además de compartir su canción, el artista aseguró que, desde el primer momento, él y su familia se involucraron activamente para brindar ayuda a los damnificados. En ese sentido, destacó el trabajo que realizan junto a @thehouseproject y recordó el compromiso solidario que mantienen desde hace años a través de The House Project.
“Vivimos en un mundo donde pareciera que es más valioso postear que estás ayudando, que ayudar. Desde que pasó el terremoto no he hecho otra cosa que aborcarme por completo al servicio de Venezuela junto a mi familia, junto a @thehouseproject y a nuestros amigos”, agregó el cantante venezolano, quien creó el espacio The House Project hace tiempo para colaborar con quienes más lo necesitan.
“Pero esto de ayudar para nuestra familia no es nuevo, es parte de nuestro ADN, por eso no somos de mostrar todo lo que hacemos. Aquí lo importante es accionar y ayudar desde donde sea que estés y con lo que estés sintiendo en tu corazón”, manifestó.
Para cerrar su mensaje, Ricky Montaner invitó a quienes puedan hacerlo a sumarse con distintas acciones solidarias, remarcando que toda ayuda puede marcar una diferencia en un contexto tan complejo.
“Recaudando insumos, donando, levantando escombros, sponsoreando a familias que perdieron todo, difundiendo información, usando tu arte… lo que sea que te nazca es valioso. Pero hazlo. No dejes que el miedo te detenga. Dios bendiga, Venezuela”, concluyó Ricky Montaner.
La canción de Ricky Montaner para Venezuela
¿Dónde está Tu paz que es inigualable?
¿Dónde está Tu amor que es inevitable?
Solamente en ti yo puedo refugiarme porque tengo dudas que no se explicarme
Tú eres el descanso y no se conciliarte
Desvelado estoy pegado a la pantalla
Desesperado estoy llorando de la rabia
Apago todo y aún mi mente no se calla
Tengo miedo pero Tú ganaste la batalla
Hace mucho te pregunto cuándo nos irá a tocar
Tus promesas de algo nuevo se están haciendo esperar
Que yo sé que Tú eres Dios y yo no quiero cuestionarte
Pero me duele Venezuela, cómo duele
Pero me duele Venezuela, cómo duele
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