Ricky Montaner tras los terremotos en Venezuela: "Esta es mi manera de desahogarme"

“Vivimos en un mundo donde pareciera que es más valioso postear que estás ayudando, que ayudar. Desde que pasó el terremoto no he hecho otra cosa que aborcarme por completo al servicio de Venezuela junto a mi familia, junto a @thehouseproject y a nuestros amigos”, agregó el cantante venezolano, quien creó el espacio The House Project hace tiempo para colaborar con quienes más lo necesitan.

“Pero esto de ayudar para nuestra familia no es nuevo, es parte de nuestro ADN, por eso no somos de mostrar todo lo que hacemos. Aquí lo importante es accionar y ayudar desde donde sea que estés y con lo que estés sintiendo en tu corazón”, manifestó.

Para cerrar su mensaje, Ricky Montaner invitó a quienes puedan hacerlo a sumarse con distintas acciones solidarias, remarcando que toda ayuda puede marcar una diferencia en un contexto tan complejo.

“Recaudando insumos, donando, levantando escombros, sponsoreando a familias que perdieron todo, difundiendo información, usando tu arte… lo que sea que te nazca es valioso. Pero hazlo. No dejes que el miedo te detenga. Dios bendiga, Venezuela”, concluyó Ricky Montaner.

La canción de Ricky Montaner para Venezuela

¿Dónde está Tu paz que es inigualable?

¿Dónde está Tu amor que es inevitable?

Solamente en ti yo puedo refugiarme porque tengo dudas que no se explicarme

Tú eres el descanso y no se conciliarte

Desvelado estoy pegado a la pantalla

Desesperado estoy llorando de la rabia

Apago todo y aún mi mente no se calla

Tengo miedo pero Tú ganaste la batalla

Hace mucho te pregunto cuándo nos irá a tocar

Tus promesas de algo nuevo se están haciendo esperar

Que yo sé que Tú eres Dios y yo no quiero cuestionarte

Pero me duele Venezuela, cómo duele

Pero me duele Venezuela, cómo duele