Milagro en Venezuela: un hombre fue rescatado con vida ocho días después de los terremotos
Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, estaba atrapado dentro de un edificio de siete pisos que se derrumbó en Catia La Mar.
A ocho días de los dos terremotos que azotaron a Venezuela, equipos de rescate lograron sacar con vida a Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, que estaba atrapado dentro de un edificio de nueve pisos que se derrumbó en Catia La Mar.
El operativo se inició el lunes y fue posible gracias al trabajo incesante de equipos USAR (Urban Search and Rescue) de El Salvador, Chile y Costa Rica, entre otros, quienes removieron los escombros, estabilizaron la estructura y consiguieron llegar hasta donde se encontraba el hombre.
El desenlace del caso de Hernán Gil arroja una luz de esperanza a más de una semana de los devastadores sismos que, según cifras oficiales, ya se cobraron la vida de 2.295 personas, aunque el número de muertos no deja de aumentar cada 24 horas.
Cómo fue el rescate de Hernán Gil en Venezuela
Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años y padre de dos hijos, se encontraba trabajando como guardia de seguridad de un edificio cuando ocurrieron los dos terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud. Los movimientos provocaron el derrumbe de toda la estructura de nueve pisos y el hombre quedó atrapado dentro de la garita, bajo toneladas de concreto.
Según detalló el cuerpo de Bomberos de Chile, el primer contacto se dio el lunes por la mañana mediante el uso de un radar sonar y equipos de detección de sonido. Doce horas después, el equipo confirmó visualmente la presencia de Hernán utilizando una cámara de búsqueda, lo que permitió triangular su ubicación bajo el segundo subsuelo de la estructura colapsada.
Tras tomar conocimiento de que se encontraba con vida, los rescatistas de diferentes países iniciaron una excavación lenta y controlada, con el objetivo de acceder hacia el lugar donde se encontraba y, al mismo tiempo, mantener estable el resto de la estructura colapsada.
De esta forma, luego de varios intentos fallidos, los equipos lograron apuntalar y reforzar un túnel hasta dar con el hombre en la noche del martes. A partir de ese momento, el operativo se centró en mantenerlo con vida. Para esto, los rescatistas le enviaron sondas a través del túnel para hidratarlo y alimentarlo.
Los videos de Hernán Gil en medio del rescate
Imágenes difundidas por Bomberos de Chile mostraron al hombre consciente, aunque dentro de un espacio muy reducido. “Hernán, necesito que mires a la cámara", le dice una de las rescatistas en un video que se convirtió, hasta ese momento, en el registro más cercano del sobreviviente.
Según se puede ver en el video, Hernán llevaba puesto un tapabocas y padecía una lesión visible en uno de sus ojos. En ese sentido, la rescatista chilena le solicitó que se colocara sus lentes debido a la presencia de escombros en el lugar.
Durante más de 72 horas, rescatistas de diversos países estuvieron trabajando de manera incansable para lograr sacar a Hernán, mientras cavaban centímetro a centímetro utilizando solamente herramientas manuales.
Finalmente, el anuncio de su rescate con vida fue confirmado este jueves por la mañana a través de un mensaje publicado por la Cruz Roja de Costa Rica y celebrado por todos los países que participaron del operativo.
“Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias”, publicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al momento del rescate.
Según se informó, luego de ser sacado de entre los escombros, Hernán fue trasladado de inmediato en una ambulancia de la Cruz Roja de Venezuela hacia un centro de salud.
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