Milagro en Venezuela: un hombre fue rescatado con vida ocho días después de los terremotos

Tras tomar conocimiento de que se encontraba con vida, los rescatistas de diferentes países iniciaron una excavación lenta y controlada, con el objetivo de acceder hacia el lugar donde se encontraba y, al mismo tiempo, mantener estable el resto de la estructura colapsada.

Uno de los primeros contactos de Hernán Gil con vida

De esta forma, luego de varios intentos fallidos, los equipos lograron apuntalar y reforzar un túnel hasta dar con el hombre en la noche del martes. A partir de ese momento, el operativo se centró en mantenerlo con vida. Para esto, los rescatistas le enviaron sondas a través del túnel para hidratarlo y alimentarlo.

Los videos de Hernán Gil en medio del rescate

Imágenes difundidas por Bomberos de Chile mostraron al hombre consciente, aunque dentro de un espacio muy reducido. “Hernán, necesito que mires a la cámara", le dice una de las rescatistas en un video que se convirtió, hasta ese momento, en el registro más cercano del sobreviviente.

Hernán Gil, con una máscarilla, en medio de los escombros

Según se puede ver en el video, Hernán llevaba puesto un tapabocas y padecía una lesión visible en uno de sus ojos. En ese sentido, la rescatista chilena le solicitó que se colocara sus lentes debido a la presencia de escombros en el lugar.

Durante más de 72 horas, rescatistas de diversos países estuvieron trabajando de manera incansable para lograr sacar a Hernán, mientras cavaban centímetro a centímetro utilizando solamente herramientas manuales.

Gran operativo para rescatar a Hernán Gil en Venezuela

Finalmente, el anuncio de su rescate con vida fue confirmado este jueves por la mañana a través de un mensaje publicado por la Cruz Roja de Costa Rica y celebrado por todos los países que participaron del operativo.

“Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias”, publicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al momento del rescate.

Según se informó, luego de ser sacado de entre los escombros, Hernán fue trasladado de inmediato en una ambulancia de la Cruz Roja de Venezuela hacia un centro de salud.