Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias al AMBA tras la bomba polar: cuándo se larga y qué pasa con el frío
Tras varias jornadas con mucho frío, el Servicio Meteorológico Nacional ya tiene una fecha para el inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por una ola de frío polar que llegó junto a un crudo y drástico descenso térmico, pero las gélidas pero estableces condiciones del clima están próximas a cambiar con la inminente vuelta de las lluvias, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En sintonía con lo que ocurre en casi todo el país, el AMBA tuvo este jueves una jornada gélida pero con buen tiempo; con cielo parcialmente nublado y muy bajas marcas térmicas: la mínima estuvo en -1, bajando a -5 la sensación térmica; mientras que la máxima trepó hasta 9.
Del mismo modo, se espera un cierre de la semana todavía más crudo, ya que el viernes se presenta como el día más frío, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con una mínima de -4 grados, subiendo a 10 de máxima.
Pese a que las bajas temperaturas se harán sentir con mucha fuerza, de acuerdo con el organismo nacional, cambió el pronóstico y durante el fin de semana se daría el retorno de las lluvias en el AMBA.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y qué pasa con el frío
El SMN estima que a partir del sábado podría llegar el alivio al frío, con un inicio de fin de semana que se anticipa con cielo entre algo y parcialmente nublado para las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; acompañado de marcas térmicas de entre 2 y 13 grados.
Ya el domingo se pronostica más templado, pero desmejorando, y convirtiéndose en la fecha destinada al regreso de las precipitaciones. De acuerdo con el organismo nacional, la jornada tendría neblinas y nubosidad variable, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 6 y 13 grados.
La inestabilidad duraría solo una jornada, ya que el lunes se presenta nuevamente estable. El inicio de la nueva semana sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzaría los 14.
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