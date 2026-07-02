Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias al AMBA tras la bomba polar: cuándo se larga y qué pasa con el frío

Ya el domingo se pronostica más templado, pero desmejorando, y convirtiéndose en la fecha destinada al regreso de las precipitaciones. De acuerdo con el organismo nacional, la jornada tendría neblinas y nubosidad variable, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 6 y 13 grados.

Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias al AMBA tras la bomba polar, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La inestabilidad duraría solo una jornada, ya que el lunes se presenta nuevamente estable. El inicio de la nueva semana sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzaría los 14.